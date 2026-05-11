Αποχαιρετά με άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Αποχαιρετά την πρώτη κατηγορία χωρίς να πάρει ούτε και ένα βαθμό στην έδρα της

Μετά και την εντός έδρας ήττα από τον Εθνικό με 3-1, η Ένωση κατέγραψε ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ στην χειρότερη σελίδα στην ιστορία της. Ούτε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πήρε βαθμό στο Τάσος Μάρκου ούτε στα πλέι άουτ.

Πρωτόγνωρος απολογισμός

Με τέσσερις προπονητές Κάναντι, Φανγκέιρο, Κοσμάς, Μαρκόφσκι στον πάγκο και όλα μηδενικά στο Τάσος Μάρκου. Είναι πρωτόγνωρος απογοητευτικός και καταθληπτικός αυτός ο απολογισμός. Σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα δεν έχει πάρει ούτε και ένα βαθμό στην έδρα της. Σε ένα ολόκληρο μαραθώνιο πρωταθλήματος μόνο ήττες στο Τάσος Μάρκου. Αυτό το τραγικό και αρνητικό ρεκόρ είναι το χειρότερο στην ιστορία της και όχι μόνο.

Στο γκίνες

Ενδεχομένως ποτέ στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου να μην έχει συμβεί ξανά κάτι τέτοιο. Δηλαδή ενδέχεται ποτέ προηγουμένως μια ομάδα να μην έχει πάρει ούτε και ένα βαθμό στην έδρα της σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Αρνητικό προσβλητικό ρεκόρ για την ιστορική ομάδα της Ένωσης που μπορεί να καταγράφεται και στο γκίνες.

30 ήττες σε 32 παιχνίδια

Η ήττα από τον Εθνικό ήταν η 30η στο πρωτάθλημα. Σε σύνολο 32 αγώνων η ομάδα του Παραλιμνίου δέχθηκε 30 ήττες. Πέτυχε μόνο μία νίκη εκτός επί της Ομόνοιας Αραδίππου με 1-2 και μια ισοπαλία εκτός 1-1 με τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει την Κράσαβα.

