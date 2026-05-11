Με τη συνδρομή του ΚΟΑ η αναβάθμιση των υποδομών σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς

Συνάντηση με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) Εμμανουήλ Θεοδώρου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Γιάννης Ιωάννου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στα γραφεία του ΓΕΕΦ.

Στη συνάντηση παρέστη επίσης ο προϊστάμενος του Τμήματος Αγωνιστικού Αθλητισμού του ΚΟΑ Κώστας Σολωμού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το αίτημα του ΓΕΕΦ για αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε Μονάδες της Εθνικής Φρουράς. Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ διεμήνυσε τη βούληση του Οργανισμού να ικανοποιήσει το αίτημα, αφού η βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Ο ΚΟΑ επιθυμεί να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες άθλησης σε όσους υπηρετούν την Εθνική Φρουρά, τόνισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Σ’ αυτήν συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι και τα απαιτούμενα βήματα για να υλοποιηθεί η αναβάθμιση των υποδομών με την καθοριστική συνδρομή και στήριξη του Οργανισμού.

