Εισήγηση για υποχρεωτική χρήση Κύπριου ποδοσφαιριστή Κ-23 στο Κύπελλο

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της, Χάρης Λοϊζίδης κατά τη διάρκεια σημερινής (231/03) Άτυπης Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΠ, θα τεθεί εισήγηση, στη διοργάνωση του Κυπέλλου Coca–Cola 2026 – 2027 να υπάρχει υποχρεωτική χρήση ποδοσφαιριστή Κ-23 ετών που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ανδρών.

Το συγκεκριμένο θέμα, μετά και από τη συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση, θα πάρει την τελική του μορφή και θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΠ.

Στη διάρκεια της συνέλευσης έγινε επίσης συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το κπριακό ποδόσφαιρο.

Η Άτυπη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ ακολούθησε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της Ομοσπονδίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2024–2025.