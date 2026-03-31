Ολυμπιακός: Επιστρέφει σε κανονικό ρυθμό ο Έσε

Ο Αργεντινός μέσος του Ολυμπιακού έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό, που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και θα είναι ετοιμοπόλεμος για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, στην πρώτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τον Έσε διαθέσιμο, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας του, στο ματς με τους «κιτρινόμαυρους».

Από εκεί και πέρα, ο Βάσκος τεχνικός θα περιμένει την επιστροφή των διεθνών, προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το 4-4-2 αναμένεται να διατηρηθεί με τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης. Οι Πειραιώτες ελπίζουν, πως όλοι οι διεθνείς θα επιστρέψουν στου Ρέντη, χωρίς προβλήματα τραυματισμών.

