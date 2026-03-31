Επιστροφή στο «πράσινο» ηφαίστειο!

Το τριφύλλι υποδέχεται την Πάφο το ερχόμενο Σάββατο (4/4) στο ΓΣΠ με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά την απώλεια στο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Άρη.

Έπειτα από την διακοπή του πρωταθλήματος, οι παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ επιστρέφουν στο Γέρι προκειμένου να βάλουν μπρος την προετοιμασία τους για το σπουδαίο ντέρμπι της 2ης στροφής.

Ο κόσμος αναμένεται να βρεθεί μαζικά στο γήπεδο για να σπρώξει τους παίκτες σε μία μεγάλη νίκη. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη τον κόσμο ενόψει της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος όπου τα πάντα θα κριθούν.

Από πλευράς της η διοίκηση περιμένει την μεγάλη ανταπόκριση του λαού της ομάδας στα πακέτα των εισιτηρίων της β΄φάσης με έναν μόνο στόχο... Την δημιουργία ενός «πράσινου» ηφαιστείου. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε πως η Ομόνοια παραμένει αήττητη στο σπίτι της με 10 νίκες και 3 ισοπαλίες.