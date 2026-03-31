Περιμένοντας την επιβεβαίωση για Βούρο

Με την επάνοδο των ποδοσφαιριστών του Απόλλωνα στις προπονήσεις, ο Ερνάν Λοσάδα περιμένει να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και ο Πραξιτέλης Βούρος να τεθεί στη διάθεσή του ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με την ΑΕΚ στο στάδιο Aλφαμέγα (19:00).

Η παρουσία του 30χρονου Ελλαδίτη αμυντικού στο επερχόμενο ντέρμπι κρίνεται κομβική δεδομένων των απουσιών των Τζόσεφ Κβίντα (τιμωρημένος) και Τόμας Λαμ (τραυματίας). Ο Βούρος νιώθει πολύ καλύτερα εδώ και μέρες, ωστόσο αυτή την εβδομάδα θα δοκιμάσει να ανεβάσει περαιτέρω τους ρυθμούς του.

Εκφράζεται, πάντως, η αισιοδοξία ότι ο ποδοσφαιριστής θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Αργεντίνου προπονητή. Την ίδια ώρα ο Άλι Γιούσεφ παρουσιάζει βελτίωση, όμως η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη. Αντίθετα, οι πιθανότητες να προλάβει ο Κλίντον Ντουοντού είναι σαφώς λιγότερες. Πάντως, η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται σημαντική για αμφότερους τους ποδοσφαιριστές.

Με τη σταδιακή επιστροφή των διεθνών, ο Λοσάδα θα οριστικοποιήσει το πλάνο του για το ματς με την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θεωρείται καθοριστική, καθώς οι κυανόλευκοι έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προσπεράσουν την ομάδα της Λάρνακας στη βαθμολογία.