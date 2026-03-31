Μετά το Πάσχα η επιστροφή Λαΐφη

Ο Ε.Τ του ΑΠΟΕΛ παραχώρησε δηλώσεις στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι».

Ανάμεσα σε άλλα μίλησε και για τα αγωνιστικά δεδομένα στην ομάδα ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, η επιστροφή του στο γήπεδο αναμένεται μετά το Πάσχα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Η ομάδα προέρχεται από τριήμερο ρεπό. Ο Λαΐφης ξεκίνησε αερόβιο πρόγραμμα, υπολογίζεται ότι θα πάρει μια εβδομάδα. Το πρόβλημα του ας μη ξεχνάμε δεν είναι μυικό ήταν τραυματισμό στη μύτη. Έγινε χειρουργική επέμβαση και πρέπει να προστατευτεί. Στη μια εβδομάδα αν όλα είναι καλά θα βάλει μάσκα και θα ξεκινήσει προπονήσεις. Θα τοποθετήσω την επιστροφή του μετά το Πάσχα. Ο Κώστας Σταφυλίδης εδώ και μια εβδομάδα προπονείται κανονικά. Ο Μέουρερ έχει ξεκινήσει ασκήσεις με τη μπάλα, μετά τον Άρη θα είναι διαθέσιμος. Αναμένουμε και τα νεότερα με Διαμαντάκο. Είναι θετικά τα μηνύματα. Ειδικά στη θέση του αριστερού μπακ θα πρέπει να βρει λύσεις ο κ. Γκαρσία λόγω και της τιμωρίας του Μιρ».