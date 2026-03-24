Οι δηλώσεις των εκπροσώπων τύπου μετά την κλήρωση

Πιο κάτω οι δηλώσεις των εκπροσώπων τύπου της κάθε ομάδας με τη σειρά που έγιναν:

ΑΕΛ (Νικόλας Λεβέντης): «Το κύπελλο είναι η μοναδικός τρόπος για διάκριση στην ομάδα μας. Ήταν δύσκολος ο δρόμος στις προηγούμενες φάσεις που αποκλείσαμε Άρη και Ομόνοια. Πλέον έχουμε την Πάφο, την περσινή πρωταθλήτρια και προπέρσινη κυπελλούχο. Ο καλύτερος και ο πιο τυχερός να προκριθεί».

Πάφος (Χριστόφορος Ματθαίου): «Δεν είχαμε προτίμηση. Στον δρόμο μας είναι η ΑΕΛ και στόχος είναι να βρεθούμε τελικό για τρίτη σερί σεζόν. Να γίνουν δύο πολύ καλοί αγώνες και ο καλύτερος να προκριθεί».

Απόλλων (Φανούριος Κωνσταντίνου): «Γνωρίζαμε πως όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος το έργο είναι απλό. Για να μπορείς να κατακτήσεις το τρόπαιο θα πρέπει να περάσεις τους δυο απ’ τους τρεις αντιπάλους. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Έχουμε πείσμα να κατακτήσουμε το Κύπελλο για 10 φορά στην ιστορία μας. Έχουμε πίστη στις δυνατότητες μας, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και θα παλέψουμε για τον τίτλο».

ΑΠΟΕΛ (Νεκτάριος Πετεβίνος): «Στα ημιτελικά οποιοδήποτε αντίπαλος είναι μια πρόκληση ειδικά όταν όλες οι ομάδες είναι πρωταγωνίστριες. Παίξαμε πολλές φορές ειδικά με Απόλλωνα και ΑΕΛ, ξέρουμε ότι κάθε αναμέτρηση είναι ανοικτή για κάθε αποτέλεσμα. Είναι τίτλος τον οποίο έχουμε αρκετά χρόνια να κατακτήσουμε και με σεβασμό στον αντίπαλο βλέπουμε πως θα περάσουμε στον τελικό. Εύχομαι να δούμε όμορφα παιχνίδια και ο καλύτερος να νικήσει».