Η ΑΕΚ έχει κάνει τα πάντα εκτός απ’ αυτό που θα βρει στην πρεμιέρα των πλέι οφ

Αρχισε πλέον η αντίστροφη μέτρηση. Την Κυριακή έχουμε ξανά δράση, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επιστροφές των ομάδων και την αγωνιστική ετοιμότητα των παικτών. Στην ΑΕΚ περιμένουν την ετοιμότητα του Βάργκα, ελπίζουν να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα με Ρότα και τους άλλους διεθνείς, περιμένουν πως θα επιστρέψουν Πινέδα και Κοϊτά που έχουν και τα πιο μακρινά ταξίδια. Όπως και να έχει όμως, είναι δεδομένο πως η ΑΕΚ θα μπει σε αυτήν την διαδικασία των πλέι οφ, με τον αέρα της καλύτερης ομάδας, όπως επιβεβαιώθηκε στην διάρκεια όλης της σεζόν.

Υπάρχει σεβασμός σε κάθε αντίπαλο, απόλυτη επίγνωση της πραγματικότητας, γνώση πως θα απαιτηθεί σκληρή μάχη για να κατακτηθεί κάθε πόντος. Αλλά όλο αυτό, συνδυάζεται με την σταθερή πίστη πως αυτή η ομάδα βελτιώνεται μέρα με την ημέρα, μπορεί να βγάζει συνεχώς αρετές κόντρα στα προβλήματα των ανταγωνιστών και δεν εγκαταλείπει κανένα παιχνίδι πριν δώσει «μάχη». Δείτε ακόμα και τις αποτυχίες των τελευταίων ματς στο πρωτάθλημα: το έσωσε στον Βόλο με το γκολ του Ρέλβας στην τελευταία φάση, έκανε ανατροπή και είχε απίστευτη ευκαιρία με διπλό δοκάρι στο Περιστέρι.

Οι πρεμιέρες της

Τώρα, τα ματς θα είναι ακόμα υψηλότερου επιπέδου και απαιτήσεων. Ειδικά αυτό που έρχεται με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα, θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί στην ζωή της ΑΕΚ στα πλέι οφ. Από το 2020 που επιλέχθηκε να βγαίνει ο πρωταθλητής μέσα από αυτήν την έξτρα διαδικασία, η ΑΕΚ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την ομάδα του Πειραιά στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και γενικά, δεν είναι το δυνατό της σημείο το πως μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία. Μέχρι τώρα, έχουμε δει:

• Το 2020 να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και το ματς να μένει στο 1-1

• Το 2021 πήγε στην Τούμπα και ηττήθηκε με 3-1 από τον ΠΑΟΚ

• Το 2022 αντιμετώπισε ξανά τον Παναθηναϊκό, αλλά ως φιλοξενούμενη στην Λεωφόρο και έμεινε ξανά στο 1-1

• Το 2023 ξανά με τους «πράσινους», αυτήν τη φορά στη Νέα Φιλαδέλφεια και το αποτέλεσμα να είναι 0-0

• Το 2024 η αρχή έγινε από την Λαμία, όπου η ΑΕΚ πέρασε θριαμβευτικά με 0-4

• Και πέρυσι, όπου φάνηκε από την αρχή και την ήττα (2-3) από τον ΠΑΟΚ στα Φιλαδέλφεια τι κατήφορος θα ακολουθούσε.

Στον Πειραιά

Αρα, φαίνεται πως μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα συναπάντημα στην πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό. Εχει ενδιαφέρον όμως και τι κάνει η ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης» στην διαδικασία των πλέι οφ.

• Το 2020 στην αυλαία των πλέι οφ, έχασε με 3-0.

• Το 2021 ήττα με 2-0, στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου

• Το 2022 η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία με 1-1

• Την χρονιά του νταμπλ, τεράστια νίκη με 3-1

• Την καταδικαστική ήττα με 2-0, όταν δεν κατέβηκε καν το 2024

• Την ήττα με 1-0 στον περυσινό κατήφορο.

Η εκτόξευση

Είναι φανερό, πως η ΑΕΚ ψάχνει κάτι διαφορετικό. Είναι περίεργο να παίζει στην πρεμιέρα, στην κατά τεκμήριο πιο δύσκολη έδρα για εκείνην. Αλλά από την άλλη, είναι φανερό από τα αποτελέσματα, πως με εξαίρεση το καταραμένο 2024 όπου έχασε την γη κάτω απ’ τα πόδια της και ακόμα αναζητά τι συνέβη, όταν θέλει κάτι το παίρνει. Σας θυμίζω, πως το 1-3 ακολούθησαν επεισόδια, πετάχθηκαν μπάλες και είχε άλλα ωραία πράγματα, με έναν Ολυμπιακό (που όπως και τώρα), βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση.

Η ΑΕΚ ξέρει τι θέλει, γνωρίζει καλά και πως θα το πάρει. Εχει αποδείξει, πως απέναντι στον Παναθηναϊκό, ακόμα και σε χρονιές που οι «πράσινοι» ήταν οι μεγάλοι διεκδικητές του τίτλου, ξέρει να παίρνει αποτελέσματα θετικά προς την Ενωση. Εχει την δίψα, θέλει να πετύχει, είναι κρίσιμο και αυτό το κατανοεί όλος ο οργανισμός. Ηδη, όσα συνέβησαν με τον Μάκελι και οδήγησαν σε μια από τις μεγαλύτερες τσαχπινιές όλης της σεζόν, κατέστη φανερό πως η ΑΕΚ αναίρεσε κάθε ψυχολογικό προβάδισμα του Ολυμπιακού που είχε κατακτηθεί επί Μεντιλίμπαρ. Και τώρα, μπορεί να κάνει και αποτέλεσμα που θα την εκτοξεύσει.

