Πρόγραμμα και διαιτητές Πρωταθλήματος Futsal

Οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Πρωταθλήματος Futsal θα αρχίσουν εντός της εβδομάδας και θα ακολουθήσει διακοπή λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής μας ομάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ορισμοί των διαιτητών:

Πέμπτη 02.04.2026

ΑΕΛ - Αραράτ (19:00)

1ος διαιτητής: Γιάγκος Γιάγκου

2ος δαιτητής: Σταύρος Χατζηπαναγής

3ος διαιτητής: Μιχάλης Χριστοφίδης

Χρονομέτρης: Στέφανος Χρίστου

Παρατηρητής: Πέτρος Παναγίδης

Παρασκευή 03.04.2026

Ομόνοια Λευκωσίας - ΑΠΟΕΛ (20:00 - απευθείας από τη Cytavision)

1ος διαιτητής: Νικόλας Στ. Νικολάου

2ος διαιτητής: Λαρίσα - Ελένη Αβραμίδου

3ος διαιτητής: Θεοχάρης Θεοχάρους

Χρονομέτρης: Μαρία Μυρτώ Κογκορόζη

Παρατηρητής: Κώστας Νικολάου

Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις 20 Απριλίου και αν χρειαστεί τρίτος αγώνας για ανάδειξη νικητή για οποιοδήποτε ζευγάρι, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.