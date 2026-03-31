Ε όχι και έξι εκατομμύρια

Ο Όγκνιεν Μίμοβιτς μετά από έναν εξάμηνο δανεισμό στη Ρωσία και την Ζενίτ, ήρθε στο νησί μας καθώς η Πάφος συμφώνησε το καλοκαίρι με την Φενέρμπαχτσέ για τον δανεισμό του. Τον Ιανουάριο του 2025 οι Τούρκοι είχαν δαπανήσει 6 700 000 ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και ο Σέρβος δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό στους Πρωταθλητές μας. Παρά το γεγονός αυτό, η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε ζητάει 6 000 000 ευρώ για να παραχωρήσει τα πλήρη δικαιώματα του 21χρονου αμυντικού, κάτι που δεν πρόκειται να συμβεί.