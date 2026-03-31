Αποδυναμώνεται μεν, υπάρχουν επιλογές δε

Με τη μεταγραφή του Λέο Νατέλ να ολοκληρώνεται και να γίνεται η τρίτη πώληση που κάνει η ΑΕΛ φέτος, μετά από αυτές του Μπράγκα και του Κέλλερ, μπορούμε να πούμε ότι αγωνιστικά έχει αποδυναμωθεί.

Όμως, είναι έτσι διαμορφωμένο το ρόστερ των Γαλαζοκιτρίνων της Λεμεσού, που υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην ακρή οι οποίοι περιμένουν για να «αρπάξουν» την ευκαιρία που θα τους δωθεί, έστω και αναγκαστικά, από τον Ούγκο Μάρτινς και να καθιερωθούν στο αρχικό σχήμα.

Οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν το κενό που έχει αφήσει ο Νατέλ είναι ο Σινγκ και ο Μασέκο που ήδη έχουν λεπτά συμμετοχής ως βασικοί, ο Παρούτης που μετακόμισε τον Ιανουάριο από την Λάρνακα και την Ανόρθωση στη Λεμεσό και την ΑΕΛ, ο Μακρής που δείχνει εμπειρία φέτος όποτε τον χρειαστεί ο Πορτογάλος τεχνικός και οι μικροί που περιμένουν την ευκαιρία τους για συμμετοχή στην πρώτη ομάδα.

Ανδρέας Πολυκάρπου