Τελικά τι συμβαίνει με τους τραυματισμούς στην Άρσεναλ;

Είναι γνωστό πως η διακοπή των Εθνικών δεν είναι κάτι που προτιμούν οι προπονητές. Πλέον στο ποδόσφαιρο οι αθλητές έχουν επιβαρυμένο πρόγραμμα που αρκετές φορές ξεπερνούν τις 60 συμμετοχές την χρονιά, ιδίως για παίκτες που είναι διεθνείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τραυματισμός του Ραφίνια που θα τον αφήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το στρατόπεδο της Άρσεναλ είχε 19 κλήσεις σε αυτή την διακοπή των Εθνικών εκ των οποίων οι έντεκα επέστρεψαν στο Λονδίνο με τραυματισμούς. Αναρωτιέται κανείς αν οι «κανονιέρηδες» αντιμετωπίζουν πραγματική κρίση τραυματισμών ή αν επιλέγουν να δείξουν προσοχή λόγω της σημασίας της σεζόν.

Από τις 20 ομάδες της Premier League, 228 παίκτες κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Από αυτούς, 23 έχουν ήδη αποσυρθεί και σχεδόν οι μισοί είναι παίκτες της Άρσεναλ. Μετά την ήττα στον τελικό του Carabao Cup από τη Μάντσεστερ Σίτι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά επιβεβαίωσε ότι δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική Γαλλίας λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο. Ο παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, Γκαμπριέλ, αποχώρησε επίσης από την ομάδα της Βραζιλίας λόγω προβλήματος στο γόνατο.

Μια ολόκληρη ενδεκάδα άφησε τις Εθνικές

Στη συνέχεια προστέθηκαν οι:

Έμπερετσι Έζε (Αγγλία, γάμπα)

(Αγγλία, γάμπα) Μάρτιν Έντεγκααρντ (Νορβηγία, γόνατο)

(Νορβηγία, γόνατο) Τζούριεν Τίμπερ (Ολλανδία, βουβωνική χώρα)

Όλοι είχαν χάσει τον τελικό του Carabao Cup στο Γουέμπλεϊ λόγω τραυματισμού, καθώς και ο Λεάντρο Τροσάρντ (Βέλγιο, ισχίο).

Μετά την έναρξη των διεθνών υποχρεώσεων, ακόμη πέντε παίκτες της Άρσεναλ αποχώρησαν:

Ντέκλαν Ράις (Αγγλία, ενοχλήσεις)

(Αγγλία, ενοχλήσεις) Μπουκάγιο Σάκα (Αγγλία, ενοχλήσεις)

(Αγγλία, ενοχλήσεις) Νόνι Ματουέκε (Αγγλία, τραυματισμός γονάτου κόντρα στην Ουρουγουάη)

(Αγγλία, τραυματισμός γονάτου κόντρα στην Ουρουγουάη) Μαρτίν Θουμπιμέντι (Ισπανία, γόνατο)

(Ισπανία, γόνατο) Πιέρο Ινκαπιέ (Ισημερινός, μη ανακοινωμένος τραυματισμός)

Αποχωρήσεις παικτών Premier League από διεθνείς υποχρεώσεις:

Άρσεναλ – Κλήσεις : 18, Αποχωρήσεις : 11, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 61,11%

– : 10, : 0, : 0% Μπρέντφορντ – Κλήσεις : 12, Αποχωρήσεις : 0, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 0%

– : 10, : 0, : 0% Μπόρνμουθ – Κλήσεις : 8, Αποχωρήσεις : 0, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 0%

– : 5, : 1, : 20% Τσέλσι – Κλήσεις : 11, Αποχωρήσεις : 1, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 9,09%

– : 14, : 1, : 7,14% Έβερτον – Κλήσεις : 10, Αποχωρήσεις : 0, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 0%

– : 12, : 1, : 8,33% Λιντς – Κλήσεις : 13, Αποχωρήσεις : 1, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 7,69%

– : 14, : 1, : 7,14% Μάντσεστερ Σίτι – Κλήσεις : 17, Αποχωρήσεις : 1, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 5,88%

– : 14, : 2, : 14,28% Νιούκαστλ – Κλήσεις : 12, Αποχωρήσεις : 0, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 0%

– : 7, : 0, : 0% Σάντερλαντ – Κλήσεις : 12, Αποχωρήσεις : 2, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 16,66%

– : 11, : 0, : 0% Γουέστ Χαμ – Κλήσεις : 9, Αποχωρήσεις : 1, Ποσοστό Αποχωρήσεων : 11,11%

Κόλπο του Αρτέτα;

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η Άρσεναλ βρίσκεται πραγματικά σε κρίση τραυματισμών ή αν επιδεικνύει στρατηγική προσοχή, προστατεύοντας την κατάσταση των παικτών της ενόψει της σεζόν. Οι αποχωρήσεις συνέπεσαν με την πρόκληση της Άρσεναλ σε τρία μέτωπα για τίτλους αυτή τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειάς της να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της Premier League μετά από 22 χρόνια. Οι «κανονιέρηδες» έχουν εννέα βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, με επτά αγώνες να απομένουν, αν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Η Άρσεναλ επίσης βρίσκεται στα προημιτελικά του Champions League και θα αντιμετωπίσει την Σπόρτινγκ στις 7 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά την επίσκεψή της στην έδρα της Σαουθάμπτον στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας στις 4 Απριλίου. Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, δήλωσε ότι «κατανοούσε» την πιθανή υποψία γύρω από τις αποχωρήσεις της Άρσεναλ, αλλά για τους Ράις και Σάκα επέμεινε ότι «δεν είχε κανένα λόγο να πιστεύει» ότι δεν ήταν ειλικρινείς μαζί του και το ιατρικό του επιτελείο.

Ο Γερμανός πρόσθεσε ότι και οι δύο «ήθελαν απεγνωσμένα» να αγωνιστούν στο φιλικό αγώνα της Τρίτης (31/3) εναντίον της Ιαπωνίας, αλλά ότι ο κίνδυνος να επιδεινωθούν τα προβλήματά τους κρίθηκε «πολύ μεγάλος» μετά από ιατρική αξιολόγηση από την εθνική ομάδα.

«Καταλαβαίνω πώς φαίνεται. Έχω ακόμα 100% εμπιστοσύνη στην ειλικρίνεια του Μπουκάγιο και του Ντέκλαν. Κάναμε ιατρικές εξετάσεις. Τις είδα. Ο Ντέκλαν ήταν ακόμη και έξω στο γήπεδο. Δεν ήρθε και είπε, "Παιδιά, γυρίζω σπίτι"».

Υπήρξαν κι αυτοί που έπαιξαν

Βέβαια, δεν υπήρξαν μόνο προβλήματα για την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, καθώς αρκετοί βασικοί παίκτες της Άρσεναλ συμμετείχαν κανονικά στις αναμετρήσεις των εθνικών τους ομάδων.

Παίκτες όπως ο Βίκτορ Γιόκερες, ο οποίος σημείωσε ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ για τη Σουηδία στον ημιτελικό των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα στην Ουκρανία και θα ηγηθεί της επίθεσης στον τελικό της Τρίτης απέναντι στην Πολωνία. Ο Κρίστιαν Νόργκαρντ και Μπεν Γουάιτ σκόραραν για Δανία και Αγγλία αντίστοιχα στις δικές τους αναμετρήσεις.

Ο Ρικάρντο Καλαφιόρι αγωνίστηκε για 90 λεπτά στη νίκη της Ιταλίας επί της Βόρειας Ιρλανδίας στον ημιτελικό των playoffs. Ο Κάι Χάβερτζ ξεκίνησε βασικός για τη Γερμανία στη νίκη 4-3 επί της Ελβετίας, ενώ ο Κριστιάν Μοσκέρα έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική Ισπανίας σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Σερβία. Πριν αποσυρθούν τελικά από τις εθνικές τους ομάδες, ο Μαρτίν Θουμπιμέντι αγωνίστηκε για 13 λεπτά με την Ισπανία και ο Πιέρο Ινκαπιέ έμεινε στο γήπεδο για 72 λεπτά με τον Ισημερινό κόντρα στο Μαρόκο.

Ακολουθούν και οι υπόλοιποι την... τακτική της Άρσεναλ;

Σε αντίθεση με την Άρσεναλ, οι αντίπαλοί της στην Premier League έχουν μείνει… «πίσω» όσον αφορά τις αποχωρήσεις παικτών για διεθνείς αγώνες. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, έχει μόνο έναν παίκτη που αποσύρθηκε, τον Τζον Στόουνς, ο οποίος επέστρεψε στο Μάντσεστερ για αξιολόγηση μετά από ένα πρόβλημα που υπέστη στην προπόνηση πριν το 1-1 με την Ουρουγουάη.

Η Λίβερπουλ, που διεκδικεί την κορυφή της Premier League είχε επίσης μόνο μία επιστροφή, αυτή του Φεντερίκο Κιέζα, μετά από ενημέρωση του προπονητή της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, για «σωματικά ζητήματα». Τέλος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει έξι βαθμούς διαφορά από τη Λίβερπουλ, ούσα τρίτη στην κατάταξη, είδε τους επιθετικούς, Μπράιαν Μπεούμο και Μπέντζαμιν Σέσκο να μένουν στο σύλλογο κατά τη διάρκεια του διεθνούς παραθύρου του Μαρτίου, ο πρώτος για προληπτικούς λόγους και ο δεύτερος για να αναρρώσει πλήρως από ένα πρόβλημα.

Συνολικά, ενώ η Άρσεναλ αντιμετωπίζει ένα κύμα αποχωρήσεων λόγω τραυματισμών και προληπτικών μέτρων, οι βασικοί ανταγωνιστές της παραμένουν σχετικά «καθαροί» σε αυτή τη διεθνή περίοδο.

Athletiko.gr