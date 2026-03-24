Πρόγραμμα αγώνων της Cyprus League by Stoiximan και ημιτελικής φάσης Κυπέλλου Coca - Cola
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και μέχρι την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola.
Cyprus League by Stoiximan
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική
Σάββατο 04.04.2026
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Πάφος FC
Κυριακή 05.04.2026
17:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης
19:00 Απόλλων – ΑΕΚ
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική
Σάββατο 04.04.2026
16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ολυμπιακός
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ
Κυριακή 05.04.2026
16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση
Δευτέρα 06.04.2026
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Κύπελλο COCA – COLA / Τετάρτη 08.04.2026
Ημιτελική Φάση (πρώτος αγώνας)
19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική
Τρίτη 14.04.2026
17:00 Άρης – Πάφος FC
17:00 ΑΠΟΕΛ – Απόλλων
19:00 ΑΕΚ – Ομόνοια Λευκωσίας
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική
Σάββατο 18.04.2026
17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ
18:00 Πάφος FC – ΑΕΚ
19:00 Άρης – Απόλλων
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική
Παρασκευή 17.04.2026
19:00 ΑΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου
Κυριακή 19.04.2026
16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας
17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας
Κύπελλο COCA – COLA / Τετάρτη 22.04.2026
Ημιτελική Φάση (επαναληπτικός αγώνας)
17:00 Πάφος FC – ΑΕΛ
Ημιτελική Φάση (πρώτος αγώνας)
19:00 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 5η αγωνιστική
Σάββατο 25.04.2026
19:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή 26.04.2026
17:00 ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC
19:00 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας
Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική
Σάββατο 25.04.2026
16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Κυριακή 26.04.2026
16:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός
Δευτέρα 27.04.2026
19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση
Κύπελλο COCA – COLA / Τετάρτη 29.04.2026
Ημιτελική Φάση (επαναληπτικός αγώνας)
18:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων