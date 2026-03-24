Πρόγραμμα αγώνων της Cyprus League by Stoiximan και ημιτελικής φάσης Κυπέλλου Coca - Cola

Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα των αγώνων μέχρι την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου και μέχρι την 4η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της Cyprus League by Stoiximan, καθώς και το πρόγραμμα των αγώνων της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola.

Cyprus League by Stoiximan

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική

Σάββατο 04.04.2026

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας - Πάφος FC

Κυριακή 05.04.2026

17:00 ΑΠΟΕΛ – Άρης

19:00 Απόλλων – ΑΕΚ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 2η αγωνιστική

Σάββατο 04.04.2026

16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ολυμπιακός

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ

Κυριακή 05.04.2026

16:00 Εθνικός Άχνας – Ανόρθωση

Δευτέρα 06.04.2026

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Κύπελλο COCA – COLA / Τετάρτη 08.04.2026

Ημιτελική Φάση (πρώτος αγώνας)

19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική

Τρίτη 14.04.2026

17:00 Άρης – Πάφος FC

17:00 ΑΠΟΕΛ – Απόλλων

19:00 ΑΕΚ – Ομόνοια Λευκωσίας

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική

Σάββατο 18.04.2026

17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΠΟΕΛ

18:00 Πάφος FC – ΑΕΚ

19:00 Άρης – Απόλλων

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 3η αγωνιστική

Παρασκευή 17.04.2026

19:00 ΑΕΛ – ΕΝ Παραλιμνίου

Κυριακή 19.04.2026

16:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ανόρθωση – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Εθνικός Άχνας

Κύπελλο COCA – COLA / Τετάρτη 22.04.2026

Ημιτελική Φάση (επαναληπτικός αγώνας)

17:00  Πάφος FC – ΑΕΛ

Ημιτελική Φάση (πρώτος αγώνας)

19:00 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ / 5η αγωνιστική

Σάββατο 25.04.2026

19:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή 26.04.2026

17:00 ΑΠΟΕΛ – Πάφος FC

19:00 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ / 4η αγωνιστική

Σάββατο 25.04.2026

16:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Κυριακή 26.04.2026

16:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός

Δευτέρα 27.04.2026

19:00 ΑΕΛ – Ανόρθωση

Κύπελλο COCA – COLA / Τετάρτη 29.04.2026

Ημιτελική Φάση (επαναληπτικός αγώνας)

18:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

 

Η μάχη για την Ευρώπη: Το πρόγραμμα των playoffs στις θέσεις 5-8

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η μάχη για τη σωτηρία: Το πρόγραμμα των playouts, πρεμιέρα με Asteras AKTOR-ΑΕΛ Novibet

Ελλάδα

|

Category image

Πρόγραμμα αγώνων της Cyprus League by Stoiximan και ημιτελικής φάσης Κυπέλλου Coca - Cola

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ένας πιστός στρατιώτης του Ολυμπιακού

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα των playoffs: Ξεκίνημα με Ολυμπιακός-ΑΕΚ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Φωτίου - Ορίστηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του προέδρου του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Σημαντική νίκη από κάθε άποψη

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η ΑΕΚ είχε ανάγκη κάτι ανήμερο...

ΑΕΚ

|

Category image

ΑΕΚ: Ο «αναγεννημένος» Γιόβιτς φέρνει μνήμες από Bundesliga

Ελλάδα

|

Category image

Οι δύο ημερομηνίες για τον τελικό του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απάντηση Ανόρθωσης στις καταγγελίες Ακρίτα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Νικητής με μόλις μια απώλεια ο Άγγελος Αβραάμ της ΣΚΟΛΕΜ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έφυγε με το διπλό από την Κοφίνου η ΕΝΑΛ!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Άντερα…

Ελλάδα

|

Category image

Δεδομένη η χρησιμοποίηση του «Ταλιμπάν»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη