Και η Γιουβέντους στη διεκδίκηση του Ρούντιγκερ

Ο Ρούντιγκερ γνωρίζει καλά την Premier League από τα χρόνια του στην Τσέλσι (2017-22).

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχεδιάζει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Αντόνιο Ρούντιγκερ καθώς το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο της ισπανικής ομάδας με τον 33χρονο Γερμανό διεθνή στόπερ.

Ο Ρούντιγκερ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες (!) αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου». Τώρα όμως σκέφτεται ξανά την πρόταση των Αράβων, αφού βλέπει την Ρεάλ αρνητική στο να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο Γερμανός στόπερ εξετάζει την προοπτική να φύγει από τη Μαδρίτη με προορισμό το Ριάντ και τη Saudi Pro league, αλλά στη διεκδίκηση του έχει μπει δυναμικά και η Φενέρμπαχτσε, που τον θέλει στην Τουρκία, ενώ και η Νιούκαστλ έχει δείξει ενδιαφέρον και θα κινηθεί το καλοκαίρι για την απόκτηση του, καθώς το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» ο Φαμπιάν Σαρ, ο οποίος μένει ελεύθερος. Ο Ρούντιγκερ γνωρίζει καλά την Premier League από τα χρόνια του στην Τσέλσι (2017-22).

Πάντως και η Γιουβέντους μπήκε στη «μάχη» για να αποσπάσει την υπογραφή του, όπως σχετικά υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα του Τορίνο «Tuttosport», με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να έχει εισηγηθεί την απόκτηση του, για την ενίσχυση της άμυνας. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως οι «μπιανκονέρι» προσφέρουν στον Γερμανό στόπερ διετές (κλειστό) συμβόλαιο αντί 20 εκατ. ευρώ, συν πέντε εκατ. ως πριμ υπογραφής.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

