Στη διάθεση του Λουτσέσκου ο Γιακουμάκης

Με τον Γιώργο Γιακουμάκη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε η προπόνηση της Τρίτης στον ΠΑΟΚ.

Αυτό σημαίνει πως ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα έχει στη διάθεσή του τον 31χρονο επιθετικό στην πρεμιέρα των Play Off 1-4 του πρωταθλήματος της Super League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 5/4, 19:00). Αντίθετα, οι Γιάννης Μιχαηλίδης, Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (1/4) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00, με τον Ρουμάνο τεχνικό να περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή των διεθνών.

Και ειδικά τους Χρήστο Ζαφείρη και Γιάννη Κωνσταντέλια που ταλαιπωρήθηκαν από ίωση, ευρισκόμενοι με την Εθνική Ελλάδας στη Βουδαπέστη για το φιλικό με την Ουγγαρία (31/1, 20:00).