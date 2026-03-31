ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ρονάλντο προσπαθεί να πείσει τον Κασεμίρο να απορρίψει τον... Μέσι για χάρη της Αλ Νασρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ρονάλντο έχει βάλει στόχο να μεταπείσει τον πρώην συμπαίκτη του σε Ρεάλ και Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο προκειμένου να προτιμήσει την Αλ Νασρ.

Ένα νέο μεταγραφικό παράθυρο πλησιάζει και ένα από τα ονόματα που έχουν συζητηθεί περισσότερο σχετικά με αποχώρηση από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ο Kασεμίρο.

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Βραζιλιάνου ότι θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν, έχει ξεσπάσει μια πραγματική «μάχη γιγάντων» για να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του έμπειρου μέσου.

Ο Kριστιάνο Ρονάλντο, το κεντρικό πρόσωπο του αραβικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, έχει αναλάβει να προσπαθήσει να πείσει τον πρώην συμπαίκτη του σε Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουνάιτεντ, να ενταχθεί στο πρότζεκτ του στη Σαουδική Αραβία.

Με τις αναμνήσεις από τις κοινές τους επιτυχίες στη «Βασίλισσα», ο Πορτογάλος σταρ βλέπει τον Κασεμίρο ως τον παίκτη-κλειδί που μπορεί να δώσει στην ομάδα του το οριστικό άλμα ποιότητας.

Για τον διεθνή χαφ, η πρόταση από την χώρα της Ασίας αποτελεί μια σημαντική οικονομική ευκαιρία, παρόμοια με τα υψηλά συμβόλαια που είχε διαχειριστεί στην Premier League, καθώς και τη δυνατότητα να επανενωθεί με τον Κριστιάνο. Ωστόσο, και ο Λιονέλ Μέσι θέλει να τον εντάξει στη δική του ομάδα.

H προοπτική του MLS

Η Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα που ανήκει στον Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχει τον Κασεμίρο στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων της για μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι διαπραγματεύσεις φέρεται να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σε σημείο που ο 34χρονος λέγεται ότι βρέθηκε πρόσφατα στο Μαϊάμι, προκειμένου να δει τις εγκαταστάσεις και να έχει δια ζώσης συναντήσεις με τη διοίκηση της ομάδας του MLS.

Αν αυτό πραγματοποιηθεί, ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα γίνει μάρτυρας ενός πρωτοφανούς γεγονότος: να δει έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της Ρεάλ να μοιράζεται τα αποδυτήρια με τον Μέσι. Η στρατηγική της ομάδας με τα ροζ είναι ξεκάθαρη: ο Βραζιλιάνος θα καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Σέρχιο Μπουσκέτς στη μεσαία γραμμή.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη