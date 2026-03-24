Φουντώνουν οι φήμες για άμεση απομάκρυνση του Τούντορ από την Τότεναμ!

Το +1 από την επικίνδυνη ζώνη και η δεδομένη προσπάθεια επιβίωσης στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος φαίνεται ότι δεν αφήνει άλλα περιθώρια στη διοίκηση της Τότεναμ.

Ο Ιγκόρ Τούντορ, ενδεχομένως ήδη να έχει παίξει το τελευταίο του ματς στην Τότεναμ και φαίνεται πως αφήνει πλέον το τιμόνι στα χέρια νέου προσώπου.

Με την ευκαιρία και της διακοπής των πρωταθλημάτων, το λονδρέζικο κλαμπ φαίνεται ότι αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση της συνεργασίας με τον Κροάτη κόουτς, ο οποίος μάλιστα αυτές τις ώρες βρίσκεται στην πατρίδα του λόγω και του θανάτου του πατέρα του.

Μπορεί να κέρδισε χρόνο για να δουλέψει με το 1-1 απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», μπορεί να φάνηκε μια μικρή αντίδραση στην άνευ ουσίας νίκη επί της Ατλέτικο στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά όλα δείχνουν πως αυτός ο «γάμος» δεν υπήρχε περίπτωση ν' αντέξει μακροπρόθεσμα...

O άλλοτε προπονητής των Μονακό, Γκλάντμπαχ και Άιντραχφ Φρανκφούρτης, Άντολφ Χούτερ, φιγουράρει αυτές τις ώρες ως εκ των πιο ισχυρών υποψηφίων για τη θέση στον πάγκο των «σπιρουνιών».

