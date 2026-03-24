Τα ζευγάρια για τους «4» του Κυπέλλου Coca Cola!

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τα ημιτελικά του κυπέλλου

Δείτε τα ζευγάρια που προέκυψαν:

ΑΕΛ - Πάφος FC

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

**Οι πρώτες ομάδες παίζουν το πρώτο ματς στην έδρα τους.

Οι αγώνες της ημιτελικής φάσης είναι διπλοί και θα διεξαχθούν στις 8 και 22 Απριλίου. Οι αγώνες μπορούν να οριστούν και Τρίτη ή Πέμπτη. Είναι διαθέσιμες και άλλες ημερομηνίες λόγω της σύγκρουσης των εδρών στα πρώτα ματς.

Οι τιμές εισόδου καθορίστηκαν στα 20 ευρώ, 10 ευρώ το μαθητικό και 5 το παιδικό. Οι ομάδες μπορούν να προχωρήσουν σε αλλαγές στις τιμές. 

