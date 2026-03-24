Το μυστικό πίσω από το θαύμα της Χαρτς, αλλά και της Ουνιόν, είναι μια εταιρεία που κάνει πραγματικότητα το Moneyball!

H Jamestown Analytics είναι η «μυστική συνταγή» πίσω από την επιτυχία του Τόνι Μπλουμ – και ένας από τους πιο ισχυρούς παίκτες στον χώρο των δεδομένων στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ιδρύθηκε το 2017 ως spin-off της Starlizard, της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων που ανήκει στον ίδιο τον Μπλουμ (από την εποχή που ήταν επαγγελματίας παίκτης πόκερ και gambler).

Έχει την έδρα της σε ένα μικρό, διακριτικό γραφείο στο Camden του Λονδίνου.

Δεν ανήκει στον Μπλουμ άμεσα, αλλά συνδέεται στενά μαζί του. Ο Managing Director είναι ο Τζάστιν Σάιντ, δικός του μαθητής και συνεργάτης.

Τι κάνει ακριβώς η εταιρεία αυτή θα ρωτήσετε.

Παρέχει υπερ-προχωρημένη, bespoke ανάλυση δεδομένων για:

Εύρεση και αξιολόγηση παικτών (player recruitment)

Αξιολόγηση προπονητών

Ανάλυση αντιπάλων

Πρόβλεψη εξέλιξης παικτών

Αξιολόγηση αξίας μεταγραφών

Χρησιμοποιεί ένα τεράστιο, συνεχώς ενημερωμένο database, που καλύπτει όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες στον κόσμο. Το σύστημά της βαθμολογεί παίκτες με ειδικούς αλγορίθμους, προβλέπει πώς θα αποδώσουν σε διαφορετικά πρωταθλήματα και εντοπίζει «κρυμμένους θησαυρούς» που οι παραδοσιακοί σκάουτερ συχνά προσπερνούν.

Είναι πολύ επιλεκτική – δεν δουλεύει με οποιονδήποτε. Μεταξύ των συνεργατών της είναι:

η Μπράιτον (από την εποχή που ήταν ακόμα στη League One)

η Ουνιον Σεν Ζιλουάζ (το βελγικό «θαύμα» του Μπλουμ που πήρε το πρωτάθλημα στο Βέλγιο έπειτα από σχεδόν 70 χρόνια )

η Χαρτς (αποκλειστική πρόσβαση σε ολόκληρη τη Σκωτία από το Νοέμβριο 2024)

η Κόμο (Serie A)

Και πρόσφατα η Melbourne Victory (Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία)

Οι Jambos πληρώνουν ετήσια συνδρομή για αποκλειστική χρήση στην Σκωτία και η Jamestown:

Δημιουργεί shortlists μεταγραφών με βάση κριτήρια (ηλικία, budget, στυλ παιχνιδιού)

Προβλέπει πώς θα αποδώσει ένας παίκτης στη Premiership της Σκωτίας

Έχει ήδη «φέρει» παίκτες, όπως ο Κυζιρίδης από τη Σλοβακία και ο Μπράγκα από τη Νορβηγία, όπως και ο Χάρι Μάιλν.

Ο Ντέρεκ Μακίνες, ο προπονητής της Χαρτς, την έχει χαρακτηρίσει ευλογία Θεού, ενώ ο Μπλουμ πιστεύει απόλυτα ότι χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε επιτυχία.

Με λίγα λόγια, η Jamestown Analytics δεν είναι απλά μια εταιρεία στατιστικών. Είναι η προσωποποίηση του Moneyball σε βιομηχανική κλίμακα – και αυτήν την στιγμή κάνει τη Χαρτς να ονειρεύεται το αδύνατο: να «σπάσει» το μονοπώλιο του «Old Firm» μετά από 41 χρόνια.

Το πιο εντυπωσιακό; Όλα γίνονται με απόλυτη μυστικότητα. Οι αλγόριθμοι παραμένουν καλά φυλαγμένο μυστικό.

Τελικά, κάποια πράγματα δεν τυχαίνουν. Πετυχαίνουν. Και έτσι εξηγείται εκτός από αυτό που κάνει φέτος η Χαρτς και εκείνο που κάνει η Κόμο του Φάμπρεγκας στην Ιταλία. Εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει κάποια συμμετοχή ο Μπλουμ στο μετοχικό κεφάλαιο των Ιταλών, απλώς η εταιρεία είναι εκείνοι που παρέχει διαρκώς στοιχεία για να ανακαλύψουν τους ποδοσφαιριστές.

Για τον Μπλουμ, αυτό το σάιτ το England365.gr είχε αποκαλύψει πως είχε πλησιάσει πολύ στο να πάρει μερίδιο στον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά το deal δεν ολοκληρώθηκε. Ποιος ξέρει πώς μπορεί να εξελισσόταν η περίπτωση για την ομάδα της Ηπείρου, με δεδομένο το χρυσό άγγιγμα που έχει ο Άγγλος Επιχειρηματίας με ό,τι καταπιάνεται;

