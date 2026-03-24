Μίλαν: Θέλει τον Ντιαμπί από την Αλ Ιτιχάντ

Η «Corriere dello Sport» κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ιταλικού συλλόγου για τον Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Ο Μούσα Ντιαμπί αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ αλλά θέλει να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην Ευρώπη και είναι θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής στη Μίλαν.

Το συμβόλαιο του 26χρονου παίκτη λήγει το καλοκαίρι του 2027 και οι ετήσιες απολαβές του φτάνουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ αλλά θα πρέπει να τις μειώσει για να προχωρήσει η συμφωνία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere dello Sport» ο Μασιμιλιανό Αλέγκρι έχει το όνομα του Γάλλου παίκτη στη μεταγραφική του λίστα και δεν αποκλείεται να κινηθεί η ιταλική ομάδα για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι Ιταλοί το πιθανότερο σενάριο είναι να καταθέσουν πρόταση δανεισμού του Ντιαμπί για ένα χρόνο, με τους «ροσονέρι» να διατηρούν οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του.

Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών τμημάτων του ΘΟΪ Λακατάμιας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Τσιμίκας σε Σαλάχ: «Σε ευχαριστώ που ήσουν η έμπνευσή μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανάσες και αναμονή για δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κάνει αρχή κόντρα στη Σερβία η Εθνική Παίδων Κ-17

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Με την ελπίδα να της κάνει καλό

ΑΕΛ

|

Category image

H ΑΕΛ έσπασε το αήττητο της Ολυμπιάδας και πάνε σε νέο τελικό!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τέλος ο Αρχάγγελος, ολοκληρώνει στο ΓΣΠ η Εθνική

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Tετάρτης (25/03)

TV

|

Category image

Έφυγε με… άδεια χέρια από τη Βαλένθια ο Ολυμπιακός και ανοικτό το πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Αγχωτική νίκη για τον Παναθηναϊκό, κλείδωσε 10άδα και βλέπει μόνο… πάνω

EUROLEAGUE

|

Category image

Το συγκινητικό «αντίο» του Σαλάχ στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διατεθειμένη να πουλήσει τον Φεράν Τόρες η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο πλευρό του Αντετοκούνμπο η Ένωση Παικτών του NBA

NBA

|

Category image

Τέλος εποχής: Ο Σαλάχ θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ μετά το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας σχεδιάζει κίνηση σοκ με Ιραόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη