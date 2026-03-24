Μίλαν: Θέλει τον Ντιαμπί από την Αλ Ιτιχάντ

Ο Μούσα Ντιαμπί αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Ιτιχάντ αλλά θέλει να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην Ευρώπη και είναι θετικός στο ενδεχόμενο μεταγραφής στη Μίλαν.

Το συμβόλαιο του 26χρονου παίκτη λήγει το καλοκαίρι του 2027 και οι ετήσιες απολαβές του φτάνουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ αλλά θα πρέπει να τις μειώσει για να προχωρήσει η συμφωνία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Corriere dello Sport» ο Μασιμιλιανό Αλέγκρι έχει το όνομα του Γάλλου παίκτη στη μεταγραφική του λίστα και δεν αποκλείεται να κινηθεί η ιταλική ομάδα για την απόκτησή του το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι Ιταλοί το πιθανότερο σενάριο είναι να καταθέσουν πρόταση δανεισμού του Ντιαμπί για ένα χρόνο, με τους «ροσονέρι» να διατηρούν οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του.

sdna.gr