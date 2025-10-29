Πεντάστερος στο «Αμμόχωστος ο Απόλλωνας!

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα στο «Αμμόχωστος» τελειώνοντας ουσιαστικά από το πρώτο δεκάλεπτο το ματς σκοράροντας δύο γκολ. Οι γαλάζιοι είναι η 12η ομάδα που προκρίνεται στην επόμενη φάση.

Ο Μπράουν άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό με τον Μάρκοβιτς να κάνει το 0-2 στο 11΄. Η ΜΕΑΠ μείωσε στο σκορ με τον Παπουή στο 35΄όμως ο Μάρκες στο 43ο λεπτό έδωσε και πάλι διαφορά δύο γκολ στον Απόλλωνα. Το 1-3 ήταν το αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ημίχρονο όπως αναμενόταν ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές δίνοντας ευκαιρία σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Στο 64ο λεπτό ο Ντουοντού έκανε το 1-4 με τον Λαμ να διαμορφώνει το τελικό 1-5 στο 70΄. Μοναδικό μελανό σημείο στην αναμέτρηση για τον Απόλλωνα η αναγκαστική αλλαγή του Μπράουν στο 17ο λεπτό. Ο Άγγλος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αποκόμισε.

ΣΚΟΡΕΡ: 35΄Παπουής/8΄Μπράουν, 11΄Μάρκοβιτς, 43΄Μάρκες, 64΄Ντουοντού, 70΄Λαμ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/40΄Βρίκκης

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΜΕΑΠ: Χούντικ, Φαρίας, Δ.Χρυσοστόμου, Χαρή, Παπουής, Τουμάζος, Φ.Μιχαηλίδης (63΄Κ.Μιχαηλίδης) Μαύρου (63΄Γκασαμά) Κιλίλης (63΄Κυριάκου) Κέρτις Τζούνιορ (72΄Άπια) Η.Χρυσοστόμου (81΄Σαββίδης)

Απόλλωνας: Κουν, Λαμ, Άδωνη, Μπράουν (17΄Ροντρίγκες), Ζμέρχαλ (76΄Μαρσελίνο) Σπόλιαριτς, Μάρκες (58΄Ντουοντού) Βρίκκης, Μάρκοβιτς, Γκασπάρ (76΄Παπαδόπουλος) Γιούσεφ (58΄Λιούμπιτς)

Διαιτητής: Δημήτρης Σολωμού

VAR: Χρυσοβαλάντης Θεουλή