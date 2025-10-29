Λείπουν ακόμη τέσσερα κομμάτια από το παζλ - Οι 4+8 ομάδες της φάσης των «16»

Απόλλων και ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου είναι οι άλλες δύο ομάδες που εξασφάλισαν θέση στους «16» κυπέλλου Coca - Colα. Έτσι απέμειναν τέσσερα κομμάτια ώστε να συμπληρωθεί το παζλ.

Μέσω αγώνων πέρασαν στην επόμενη φάση οκτώ ομάδες ενώ άλλες τέσσερις, έχουν προκριθεί χωρίς... ιδρώτα. Πρόκειται για Ομόνοια, ΑΕΚ και Πάφος FC που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό όμιλο καθώς και τον Διγενή Μόρφου που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης. Οι δέκα ομάδες προέρχονται από την Α΄ Κατηγορία ενώ στη β΄ φάση θα έχουμε τουλάχιστον δύο ομάδες από τη Β΄ Κατηγορία.

Το πανόραμα της α΄ φάσης του Κυπέλλου Coca - Colα έχει ως εξής:

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Ακρίτας - Δόξα 5-2

E.N. Ύψωνα - Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέν.)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Αχ./Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρ. 0-2

ΜΕΑΠ - Απόλλων 1-5

Τετάρτη 05/11

17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

17:00 Ομόνοια Αρ. - Αγία Νάπα

Τετάρτη 03/12

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση