ΑΠΕΑ η ενδέκατη του κυπέλλου!

H AΠΕΑ Ακρωτηρίου έγινε η ενδέκατη ομάδα που κλείνει θέση για τους «16» του Κυπέλλου Coca – Cola.

Η ομάδα του Ακρωτηρίου επικράτησε με 2-0 του Αχυρώνα/Ονήσιλου, σε αγώνα που έγινε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση.

Και τα δυο γκολ του παιχνιδιού μπήκαν στο φινάλε του πρώτου ημίχρονου, καθώς στο 42’ ο Καμανγκά άνοιξε το σκορ, ενώ στο 45’ ο Σεργίου πέτυχε το άλλο γκολ.

Απόψε (19:00) θα εκδοθεί άλλο ένα εισιτήριο από τον αγώνα ανάμεσα στη ΜΕΑΠ και τον Απόλλωνα.

Πρόκριση έχουν εξασφαλίσει ήδη έξι ομάδες μέσω αγώνων και πρόκειται για τις ΑΕΛ, Ακρίτα, Νέα Σαλαμίνα, Ένωση, Άρη και ΑΠΟΕΛ. Οι Ομόνοια, ΑΕΚ και Πάφος FC που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό όμιλο καθώς και ο Διγενής Μόρφου που ήταν ο τυχερός της κλήρωσης, πέρασαν χωρίς αγώνα.

Το πανόραμα της α΄ φάσης του Κυπέλλου Coca - Colα έχει ως εξής:

Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ 1-1 (1-2 παρ.)

Ακρίτας - Δόξα 5-2

E.N. Ύψωνα - Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέν.)

Ένωση - Χαλκάνορας 2-0

Άρης - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ 5-0

Τετάρτη 29/10

Αχ./Ονήσιλος – ΑΠΕΑ 0-2

19:00 ΜΕΑΠ - Απόλλων

Τετάρτη 05/11

17:00 ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

17:00 Ομόνοια Αρ. - Αγία Νάπα

Τετάρτη 03/12

17:00 Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας

19:00 Καρμιώτισσα - Ανόρθωση