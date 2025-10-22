ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκδίδονται άλλα τρία εισιτήρια για τη β' φάση

Εκδίδονται άλλα τρία εισιτήρια για τη β' φάση

Bγαίνουν απόψε άλλα τρία εισιτήρια για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Coca - Cola Α' και Β' Κατηγορίας. 

Ήδη σε αυτή βρίσκονται Νέα Σαλαμίνα, Ακρίτας Χλώρακας και ΑΕΛ που εξασφάλισαν εισιτήριο συμμετοχής μέσω αγώνων.

Στην πρώτη φάση δεν συμμετέχει ως τυχερή ομάδα από την κληρωτίδα ο Διγενής Ακρίτας Μόρφου, όπως και ΑΕΚ και Πάφος FC, που αγωνίστηκαν στον τελικό Κυπέλλου Coca – Cola 2024 – 2025 και συμμετέχουν στο League Phase των Πρωταθλημάτων UEFA, όπως επίσης και η Ομόνοια Λευκωσίας, που συνεχίζει  σε διοργάνωση της League Phase.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα: 

Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ  1-1 (1-2 στην παράταση)

Ακρίτας Χλώρακας - Δόξα Κατωκοπιάς 5-2

Freedom24 Krasava ENY - Νέα Σαλαμίνα 1-1 (1-3 πέναλτι)

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

17:00 Ε.Ν.Παραλιμνίου - Χαλκάνορας  (Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου Τάσος Μάρκου)

19:00 Άρης Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ (Στάδιο Αλφαμέγα)

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ Ζακακίου (Στάδιο ΓΣΠ)

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

13:30 Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος)

19:00 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου - Απόλλων (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου

17:00 ΑΣΙΛ Λύσης - Ολυμπιακός Λευκωσίας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Αγία Νάπα (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος)

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου

17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος) 

 

