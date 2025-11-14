Δεν μπήκαν στο... πετσί

Σχεδόν δύο γκολ ανά παιχνίδι σκοράρει στο πρωτάθλημα η Πάφος FC. Συγκεκριμένα, βρήκε δίχτυα 19 φορές, με τους επιθετικούς της όμως να μην έχουν τόσο μεγάλη συνεισφορά σε αυτό το κομμάτι. Συνολικά πέντε γκολ μετρά η παφιακή ομάδα από τους παίκτες που παίζουν στην κορυφή της επιθετικής γραμμής.

Ο Άντερσον Σίλβα «διασώζεται» κάπως με τα τρία γκολ που πέτυχε και ο προβληματισμός αφορά κυρίως τους Ντιμάτα και Μπασουαμινά. Ο πρώτος σκόραρε ένα γκολ σε μόλις 368 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο δεύτερος έπαιξε μόλις 90 λεπτά. Κακά τα ψέματα, δεν έχουν μπει στο... πετσί της ομάδας και δεν έχουν πείσει τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Ισπανός τεχνικός ελπίζει πως αυτό θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ντράγκομιρ πάντως τον βγάζει ασπροπρόσωπο. Με τέσσερα γκολ είναι μαζί με τον Κίνα οι πρώτοι σκόρερ.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα θα συνεχιστεί και με την επανέναρξη, με την πρώτη πρόκληση να έρχεται την Παρασκευή (21/11) απέναντι στον Άρη στο «Στέλιος Κυριακίδης». Και θα ακολουθήσει η δοκιμασία με τη Μονακό (26/11) στο «Αλφαμέγα». Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως δεν έχει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα.