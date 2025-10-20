Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο αθλητή και αθλήτρια της χρονιάς στον Στίβο

H παγκόσμια ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) επιβεβαίωσε (20/10) τους υποψηφίους για τις κατηγορίες Αθλητής της Χρονιάς στις Γυναίκες και Αθλητής της Χρονιάς στους Άνδρες, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Βραβείων Στίβου 2025. Υπάρχουν πέντε υποψήφιοι για αυτές τις δύο κατηγορίες και θα διεξαχθεί ψηφοφορία για να αναδειχθούν οι δύο φιναλίστ για κάθε μία.

Υποψήφιες για τον τίτλο Αθλήτρια της Χρονιάς το 2025:

Βάλαρι Όλμαν, ΗΠΑ

• Πρωταθλήτρια Παγκόσμιας και Diamond League στη δισκοβολία

• Αήττητη, με εννέα από τις 11 κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Τάρα Ντέιβις –Γούντχαλντ, ΗΠΑ

• Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο μήκος

• Αήττητη, με τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Άνα Χολ, ΗΠΑ

• Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο έπταθλο

• Μοιράστηκε τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών και έθεσε τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις του 2025

Νίκολα Όλισλάγκερς, Αυστραλία

• Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ύψος σε κλειστό και ανοιχτό στίβο

• Πρωταθλήτρια στο Diamond League και παγκόσμια πρωταθλήτρια με ρεκόρ περιοχής

Κάρμιν Ρότζερς, Καναδάς

• Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη σφύρα

• Παγκόσμια πρωταθλήτρια, ανέβηκε στη δεύτερη θέση στην παγκόσμια λίστα όλων των εποχών με ρεκόρ περιοχής

Υποψήφιοι για τον τίτλο Αθλητής της Χρονιάς το 2025:

Μόντο Ντουπλάντις, Σουηδία

• Παγκόσμιος πρωταθλητής στο επί κοντώ σε κλειστό και ανοιχτό στίβο

• Κατέρριψε τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ και ήταν αήττητος, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του Diamond League

Ματία Φουρλάνι, Ιταλία

• Παγκόσμιος πρωταθλητής στο μήκος σε κλειστό και ανοιχτό στίβο

• Δύο από τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Ίθαν Κάτζμπεργκ, Καναδάς

• Παγκόσμιος πρωταθλητής στη σφύρα

• Ανέβηκε στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών με ρεκόρ περιοχής

Χάμις Κερ, Νέα Ζηλανδία

• Παγκόσμιος πρωταθλητής στο ύψος και ασημένιος παγκόσμιος κάτοχος μεταλλίου στο κλειστό στίβο

Πέδρο Πιτσάρντο, Πορτογαλία

• Παγκόσμιος πρωταθλητής στο τριπλούν

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του φιναλίστ του βραβείου Αθλητής της Χρονιάς είναι πλέον ανοιχτή στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του World Athletics – στο Facebook, το Instagram και το X. Η ψηφοφορία λήγει στις 26 Οκτωβρίου και οι νικητές θα ανακοινωθούν στα Παγκόσμια Βραβεία Στίβου στις 30 Νοεμβρίου.

Η παγκόσμια ομοσπονδία Στίβου (World Athletics) ανακοίνωσε τους υποψηφίους για τον Αθλητή Στίβου γυναικών της Χρονιάς 2025 και τον Αθλητή Στίβου ανδρών της Χρονιάς 2025 (σ.σ: αναφέρεται σε δρομείς). Υπάρχουν πέντε υποψήφιοι για αυτές τις δύο κατηγορίες και θα διεξαχθεί ψηφοφορία για να αναδειχθούν οι δύο φιναλίστ για κάθε μία.

Υποψήφιες για την κορυφαία αθλήτρια:

Φέμκε Μπολ, Ολλανδία

- Πρωταθλήτρια 400 μέτρων μετ' εμποδίων στο Παγκόσμιο και το Diamond League

- Αήττητη στα 400 μέτρα μετ' εμποδίων, με τις τρεις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Μπεατρίς Τσέμπετ, Κένυα

- Πρωταθλήτρια κόσμου στα 5000 μέτρα και 10.000 μέτρα

- Παγκόσμιο ρεκόρ στα 5000 μέτρα

Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, ΗΠΑ

- Πρωταθλήτρια κόσμου στα 100 μέτρα, 200 μέτρα και 4x100 μέτρα

- Αήττητη στα 100 μέτρα, με τις πέντε κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς

Φέιθ Κιπιέγκον, Κένυα

- Πρωταθλήτρια κόσμου στα 1500 μέτρα και ασημένιο στα 5000 μέτρα

- Παγκόσμιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα ρεκόρ

Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόουν, ΗΠΑ

- Πωταθλήτρια κόσμου στα 400μ και 4x400μ

- Αήττητη στα 400μ και 400μ μετ' εμποδίων, με τα δεύτερα ταχύτερα 400μ όλων των εποχών

Υποψήφιοι για τον κορυφαίο αθλητή:

Ράι Μπέντζαμιν, ΗΠΑ

- Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 400μ μετ' εμποδίων

- Δύο από τις τρεις καλύτερες επιδόσεις στα 400μ μετ' εμποδίων της χρονιάς

Τζίμι Γκρεσιέ, Γαλλία

- Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10.000μ και χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 5000μ

- Πρωταθλητής στα 3000μ του Diamond League

Νόα Λάιλς, ΗΠΑ

- Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 200μ και 4x100μ και χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 100μ

- Αήττητος στα 200μ, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου στο Diamond League

Κόρντελ Τιντς, ΗΠΑ

- Πρωταθλητής σε Παγκόσμιο και Diamond League στα 110μ μετ' εμποδίων

- Τέσσερις από τις έξι καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς

Εμμάνουελ Γουανιόνι, Κένυα

- Πρωταθλητής σε Παγκόσμιο και Diamond League στα 800μ

- Τέσσερις από τις έξι καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς

Η European Athletics έχει επίσης ανακοινώσει τους τρεις φιναλίστ για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή και της κορυφαίας Ευρωπαίας αθλήτριας της χρονιάς. Το βραβείο θα απονεμηθεί στον τελικό νικητή στο Golden Tracks που θα γίνει στο Μπατούμι της Γεωργίας στις 25 Οκτωβρίου.

Οι τρεις φετινοί φιναλίστ στους άνδρες:

Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου

Πρωταθλητής Diamond League

Παγκόσμια ρεκόρ στα 6.27 μ., 6.28 μ., 6.29 μ., και 6.30 μ.

Ματία Φουρλάνι (Ιταλία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος

Παγκόσμιος πρωταθλητής κλειστού στίβου

Ασημένιος Ολυμπιονίκης Ευρώπης κλειστού στίβου

Τζίμι Γκρεσιέ (Γαλλία)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 10.000 μέτρα

Χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 5000 μ.

Πρωταθλητής Ευρώπης στον ημιμαραθώνιο

Πρωταθλητής Diamond League 3000 μ.

Ευρωπαϊκά ρεκόρ στα 5000 μ. κλειστού στίβου (12:54.92) και στα 5 χλμ (12:57).

Οι τρεις φετινές φιναλίστ στις γυναίκες:

Φέμκε Μπολ (Ολλανδία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια 400 μέτρων μετ' εμποδίων

Πρωταθλήτρια Ευρώπης κλειστού στίβου 4x400μ και μικτού στίβου 4x400μ

Νικήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Στίβου 400μ

Πρωταθλήτρια 400μ μετ' εμποδίων στο Diamond League

Ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο κόσμου στο μικτό στίβο 4x400μ

Πρωταθλήτρια κόσμου στα 400μ μετ' εμποδίων με 51.54

Ντιτάτζι Καμπούντζι (Ελβετία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια 100 μέτρων με εμπόδια

Πρωταθλήτρια Ευρώπης κλειστού στίβου 60 μέτρων με εμπόδια

Νικήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων Στίβου στα 100 μέτρα με εμπόδια

Ρεκόρ Ευρώπης κλειστού στίβου στα 60 μέτρα με εμπόδια με 7,67

Μαρία Πέρεθ (Ισπανία)

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα βάδην 20 χλμ. και 35 χλμ.

Νικήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Βαδίσματος 35 χλμ.

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα βάδην 35 χλμ. με 2:38:59.