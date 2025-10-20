Απώλεια για τον Απόλλωνα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης

Βαρύ πένθος στον Απόλλωνα Λεμεσού και την κυπριακή κοινωνία, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Petrolina (Holdings) Public Ltd, σημαίνουσα μορφή της επιχειρηματικής ζωής του τόπου και διαχρονικός υποστηρικτής του συλλόγου.

Σε ανακοίνωσή του, ο Απόλλωνας Λεμεσού εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε συνοδοιπόρος και στυλοβάτης του σωματείου επί δεκαετίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του Κωστάκη Ν. Λευκαρίτη, Εκτελεστικού Προέδρου της Petrolina (Holdings) Public Ltd, εξέχουσας προσωπικότητας του κυπριακού επιχειρηματικού και κοινωνικού χώρου, και διαχρονικού φίλου και υποστηρικτή του Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο Κωστάκης Λευκαρίτης υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης και στυλοβάτης του συλλόγου μας, με τη σχέση του με τον Απόλλωνα να ξεκινά το 1956, όταν αποτέλεσε μέλος των τσικό της ποδοσφαιρικής ομάδας. Η οικογένεια Λευκαρίτη υπήρξε πάντοτε στο πλευρό του συλλόγου, καθώς η εταιρεία Lefkaritis Bros Ltd παρείχε για σειρά ετών δωρεάν μεταφορά της ομάδας σε ολόκληρη την Κύπρο για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Αφοσιωμένος στον Απόλλωνα από τα πρώτα του βήματα, ο εκλιπών διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Απόλλων Λεμεσού κατά την περίοδο που η ομάδα μας κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα το 1991, το οποίο χαρακτήριζε ως «σημαδιακό για την ιστορία του Απόλλωνα».

Η πολύχρονη και ειλικρινής φιλία του με τον σύλλογο εκφράστηκε και μέσα από τη μακροχρόνια χορηγική συνεργασία με τον Όμιλο Petrolina, η οποία αποτέλεσε θεμέλιο στήριξης για το έργο και τις δράσεις του Απόλλωνα.

Πέραν της παρουσίας του στον αθλητισμό, ο Κωστάκης Λευκαρίτης υπήρξε παράδειγμα ηγεσίας, διορατικότητας και ήθους. Με πολυετή προσφορά στον επιχειρηματικό χώρο και με ενεργό συμμετοχή σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρέτησε τον τόπο και τους ανθρώπους του με συνέπεια και όραμα.