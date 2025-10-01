Μέσω πέναλτι η Νέα Σαλαμίνα πέταξε εκτός τον ΕΝ Ύψωνα

Η Νέα Σαλαμίνα έγινε η πρώτη ομάδα β’ κατηγορίας που παίρνει πρόκριση για τη δεύτερη φάση του κυπέλλου, μέσω αγώνα, κερδίζοντας στο στάδιο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» - όπου έπαιξε ως τυπικά φιλοξενούμενη – τον ΕΝ Ύψωνα στη διαδικασία των πέναλτι με 3-1 . Στο 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση.

Η ομάδα της Αμμοχώστου στο 42’ είχε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ όταν η μπάλα στήθηκε στην άσπρη βούλα για χέρι του Χριστοδούλου. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λουκά, με τον Πρινιωτάκη να πέφτει σωστά και να κόβει τη μπάλα.

Λίγο αργότερα όμως και συγκεκριμένα στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η Νέα Σαλαμίνα βρήκε τον τρόπο να σκοράρει όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παυλίδη, ο Χαραλάμπους με κοντινή κεφαλιά έκανε το 1-0.

Εκεί που όλα έδειχναν ότι αυτό θα ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 90+3’ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπαχάσα ο Μπα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 1-1 και να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση.

Στη διάρκεια του μισάωρου υπήρξαν διάφορες ευκαιρίες, όπως το δοκάρι του Γεμπλί στο 92’, όμως το 1-1 δεν άλλαξε και έτσι η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι.

Στη διαδικασία των πέναλτι οι ερυθρόλευκοι εκτελεστές ήταν εύστοχοι, σε αντίθεση με αυτούς της ομάδας του Ύψωνα που οι τρεις από τους τέσσερις έχασαν τα πέναλτι.

Η σειρά των πέναλτι:

1-0 – Eύστοχος ο Μπαχάσα για τον ΕΝ Ύψωνα

1-1– Το βάζει και Αρτίλες

1-1- Ο Τρούγιτς βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι

1-2 – Μέσα η εκτέλεση του Πέρεζ

1-2- Ο Λάρα αποκρούει το πέναλτι του Λίπσκι

1-3- Εύστοχος και ο Φράγκος για τη Νέα Σαλαμίνα

1-3 – Γλιστράει κι αστοχεί ο Τεϊξέιρα

ΣΚΟΡΕΡ: 90+3’ Mπα / 45+8’ Χαραλάμπους

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 45+2’ Πάνκοφ, 60’ Μπαχάσα, 112’ Καστάνας / 59’ Χριστοδούλου

EN ΥΨΩΝΑ: Πρινιωτάκη, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου (79’ Αουσιανικάου), Πάνκοφ (79’ Τεϊξέιρα), Μπούτνικ (46’ Τρούγιτς), Μπα, Κουμουρής (98’ Τσεμπάκ), Λίπσκι, Κυριάκου, Άντο (46’ Μπαχάσα), Τιάγκο (46’ Γέμπλι).

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Λάρα, Αρτυματάς (46’ Καστάνας), Χριστοδούλου (79’ Αρτίλες), Ποντικού, Δημητρίου, Μπαλντέ (46’ Κυπριανού), Παυλίδης (96’ Παυλίδης), Χαραλάμπους, Βίκτωρος, Κουμπαρή (61’ Ηλία), Λουκά (69’ Πέρεζ)

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Αναστασίου Ιωάννης