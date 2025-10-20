ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

Οι αρχηγοί της Euroleague απάντησαν σε πολλά ερωτήματα όσον αφορά στη διοργάνωση, με τη λίγκα να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στα επίσημα social media.

Η Euroleague 2025/26 έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες και η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στη διεξαγωγή του ετήσιου ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα όπως η έδρα με την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ο πιο ταλαντούχος παίκτης της διοργάνωσης, ο αντίπαλος που θα ήθελαν να έχουν συμπαίκτη, ο πιο δύσκολος παίκτης να περιοριστεί, εκείνος με τον καλύτερο χειρισμό της μπάλας, ο κορυφαίος στα καρφώματα, καθώς και ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος της φετινής σεζόν.

Φυσικά, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός είχαν την... τιμητική τους στις απαντήσεις.

Αναλυτικά οι απαντήσεις:

Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)

Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)

Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)

Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)

Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)

Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)

Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η σύντομη εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ: Πώς και γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελείωσε μετά από 39 ημέρες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φλικ: Περίπλοκη η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην έξοδο από τη Γιουβέντους ο Τούντορ, αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι αντικαταστάτες του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Back to back καλύτερος προπονητής ο Μπεργκ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

EUROLEAGUE

|

Category image

Απώλεια για τον Απόλλωνα: Έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Ν. Λευκαρίτης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τον κορυφαίο αθλητή και αθλήτρια της χρονιάς στον Στίβο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ένα ψαροχώρι 1.500 κατοίκων περιμένει να γιορτάσει το πρώτο και μαγικό πρωτάθλημα της Μίαλμπι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εγκώμια Φλικ για Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες ομάδες επιθετικά, θέλει προσοχή»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προπονητής Καϊράτ: «Δεν βλέπω κανένα νόημα να ξεχωρίσω κάποιον» - Τι είπε για το δυνατό σημείο της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παγκόσμια ρεκόρ στην κολύμβηση από ΜακΚίοουν και Ντάγκλας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BINTEO: Ο Ράιαν Μα(γ)έ!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κλοπ για την απώλεια του Ζότα: «Κάθε μέρα βλέπουν το σημείο που κάποτε μιλούσαν μαζί του...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πιθανότερη ημερομηνία της επιστροφής της Μπαρτσελόνα στο νέο Καμπ Νου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βατούτιν: «Το ΝΒΑ Europe μοιάζει με προσπάθεια κλοπής της επιτυχίας της Ευρωλίγκας»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη