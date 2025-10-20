Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ
Οι αρχηγοί της Euroleague απάντησαν σε πολλά ερωτήματα όσον αφορά στη διοργάνωση, με τη λίγκα να δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στα επίσημα social media.
Η Euroleague 2025/26 έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες και η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στη διεξαγωγή του ετήσιου ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα όπως η έδρα με την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ο πιο ταλαντούχος παίκτης της διοργάνωσης, ο αντίπαλος που θα ήθελαν να έχουν συμπαίκτη, ο πιο δύσκολος παίκτης να περιοριστεί, εκείνος με τον καλύτερο χειρισμό της μπάλας, ο κορυφαίος στα καρφώματα, καθώς και ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος της φετινής σεζόν.
Φυσικά, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός είχαν την... τιμητική τους στις απαντήσεις.
Αναλυτικά οι απαντήσεις:
Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)
Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)
Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)
Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)
Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)
Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)
Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)
