Οι αρχηγοί της Euroleague ψήφισαν: Πιο δύσκολος αντίπαλος ο Ναν, κορυφαίος dunker ο Χολ

Η Euroleague 2025/26 έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες και η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στη διεξαγωγή του ετήσιου ερωτηματολογίου που απευθύνεται στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα όπως η έδρα με την πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, ο πιο ταλαντούχος παίκτης της διοργάνωσης, ο αντίπαλος που θα ήθελαν να έχουν συμπαίκτη, ο πιο δύσκολος παίκτης να περιοριστεί, εκείνος με τον καλύτερο χειρισμό της μπάλας, ο κορυφαίος στα καρφώματα, καθώς και ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος της φετινής σεζόν.

Φυσικά, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός είχαν την... τιμητική τους στις απαντήσεις.

Αναλυτικά οι απαντήσεις:

Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)

Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)

Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)

Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)

Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)

Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)

Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)

