Back to back καλύτερος προπονητής ο Μπεργκ!

Ο Χένινγκ Μπεργκ, αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο από τον Σύνδεσμο Προπονητών Κύπρου

Η βράβευση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς προκύπτει από ψηφοφορία μεταξύ των ίδιων των επαγγελματιών του χώρου των συναδέλφων του, δηλαδή, που αναγνωρίζουν την αγωνιστική εικόνα και τη δουλειά που παρουσιάζει ο Νορβηγός τεχνικός στον πάγκο της Ομόνοιας.

Ο θεσμός του «Προπονητή του Μήνα» αποτελεί εδώ και χρόνια μια σταθερή πρωτοβουλία του Συνδέσμου για την επιβράβευση της προπονητικής αριστείας και της καθημερινής προσφοράς των μελών του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η βράβευση του Χένινγκ Μπεργκ, συνοδευόμενη από συνέντευξή του, θα προβληθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00, μέσω του Cablenet Sports 1, μεγάλου χορηγού του θεσμού.

Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά όλα τα Σωματεία και τους προπονητές που συνεχίζουν να στηρίζουν ενεργά τον θεσμό.

 

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

