Back to back καλύτερος προπονητής ο Μπεργκ!

Η βράβευση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς προκύπτει από ψηφοφορία μεταξύ των ίδιων των επαγγελματιών του χώρου των συναδέλφων του, δηλαδή, που αναγνωρίζουν την αγωνιστική εικόνα και τη δουλειά που παρουσιάζει ο Νορβηγός τεχνικός στον πάγκο της Ομόνοιας.

Ο θεσμός του «Προπονητή του Μήνα» αποτελεί εδώ και χρόνια μια σταθερή πρωτοβουλία του Συνδέσμου για την επιβράβευση της προπονητικής αριστείας και της καθημερινής προσφοράς των μελών του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η βράβευση του Χένινγκ Μπεργκ, συνοδευόμενη από συνέντευξή του, θα προβληθεί την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 21:00, μέσω του Cablenet Sports 1, μεγάλου χορηγού του θεσμού.

Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί θερμά όλα τα Σωματεία και τους προπονητές που συνεχίζουν να στηρίζουν ενεργά τον θεσμό.