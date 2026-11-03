Μπήκαν 14 κομμάτια στο παζλ και έμειναν άλλα δύο - Το πανόραμα της α΄ φάσης του κυπέλλου
ΓΗΠΕΔΟ
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Χωρίς εκπλήξεις συνεχίστηκε η δράση στον θεσμό του κυπέλλου.
Ακόμη δύο ομάδες της Α΄ Κατηγορίας πήραν εισιτήρια για τη φάση των «16» του κυπέλλου Coca-Cola.
Τόσο η ΑΕΛ όσο και η Καρμιώτισσα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και θα βρίσκονται στη β΄ φάση. Εκκρεμούν ακόμη δύο αναμετρήσεις για να συμπληρωθεί η 16άδα.
Πριν από αυτές τις δύο, άλλες έξι ομάδες εξασφάλισαν εισιτήριο μέσω νοκ άουτ αγώνων. Υπενθυμίζουμε πως Πάφος FC και Ομόνοια που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ. 0-2
Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0
ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ. 4-0
Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου 6-3
ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2
ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.
Καρμιώτισσα - Ερμής
Τετάρτη 04/11
18:00 Δόξα - Ολυμπιακός
Πέμπτη 05/11
20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών