Μπήκαν 14 κομμάτια στο παζλ και έμειναν άλλα δύο - Το πανόραμα της α΄ φάσης του κυπέλλου

Ακόμη δύο ομάδες της Α΄ Κατηγορίας πήραν εισιτήρια για τη φάση των «16» του κυπέλλου Coca-Cola.

Τόσο η ΑΕΛ όσο και η Καρμιώτισσα επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και θα βρίσκονται στη β΄ φάση. Εκκρεμούν ακόμη δύο αναμετρήσεις για να συμπληρωθεί η 16άδα.

Πριν από αυτές τις δύο, άλλες έξι ομάδες εξασφάλισαν εισιτήριο μέσω νοκ άουτ αγώνων. Υπενθυμίζουμε πως Πάφος FC και Ομόνοια που συμμετέχουν σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά και ο Απόλλωνας που ήταν φιναλίστ του περσινού τελικού, επωφελήθηκαν βάσει προκήρυξης, όπως και η Ανόρθωση, ο ΑΣΙΛ και η Ένωση που ήταν οι τυχερές ομάδες από την κλήρωση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σπάρτακος - Krasava Ε.Ν.Υ. 0-2

Άρης - Εθνικός Άχνας 4-0

ΑΕΚ - Ακρίτας 3-2

Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ. 4-0

Ομόνοια Αρ. - Διγενής Μόρφου 6-3

ΑΠΟΕΛ - Χαλκάνορας 5-2

ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.

Καρμιώτισσα - Ερμής

Τετάρτη 04/11

18:00 Δόξα - Ολυμπιακός

Πέμπτη 05/11

20:00 Ομόνοια 29Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών