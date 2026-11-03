ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτη ανατροπή για Γιουνάιτεντ, διαστημική Παρί και άνετα η Μπάγερν!

Είναι η Παρί Σεν Ζερμέν η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας;

Το θέμα σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά με εμφανίσεις σαν αυτή στο «Ceramica», αποκτά ολοένα και περισσότερους οπαδούς. Η «αρμάδα» του Λουϊς Ενρίκε πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης στο 6-0 επί της Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική του Champions League, με το σκορ να είναι ήδη στο 0-4 πριν συμπληρωθεί το πρώτο 20λεπτο! Έτσι η πρωταθλήτρια Ευρώπης των δύο τελευταίων ετών είναι μόνη στην κορυφή με 4 νίκες και περιμένει αύριο τις Ρεάλ, Λίβερπουλ και Μπέτις για να μάθει αν θα έχει συγκάτοικο.

Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε η μεγάλη ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ, 3-2 τη Ρόμα στο «Όλντ Τράφορντ» παρότι έχανε μέχρι το 83΄! Θύμισε Γιουνάιτεντ από τα παλιά, με πρόσωπο της βραδιάς τον Βραζιλιάνο Ματέους Κούνια που υπέγραψε την ανατροπή με γκολ στο 83΄ και το 86΄

Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε την Άστον Βίλα στην πρώτη της απώλεια, επικρατώντας άνετα 3-0 στο «Καμπ Νου», με highlight του ματς την... ασίστ που έδωσε ο Ζοάο Γκόμες στον Λαμίν Γιαμάλ για το 1-0 μόλις στο 7΄. Μια πάσα... έτοιμο γκολ από τον Βραζιλιάνο μέσο της Βίλα, προς το παιδί-θαύμα της «Μπάρτσα». Στα 14 γκολ στο Champions League ο Γιαμάλ, τα περισσότερα που έχει πετύχει ποτέ ποδοσφαιριστής κάτω των 20 ετών.

Η Μπάγερν έφυγε νικήτρια από τη Μαδρίτη, 2-0 την Ατλέτικο, με σκόρερ τον 18χρονο Λέναρτ Καρλ να ανοίγει το σκορ, ενώ πολύ εύκολο πέρασμα από το Ρότερνταμ είχε η Ιντερ, 3-0 τη Φέγενορντ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Σαχτάρ (Ουκρανία) - Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1

(59' Ντουμπιά)

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0

(12', 15' Μπατράκοφ)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 3-0

(7΄ Γιαμάλ, 52΄,65΄ Ραφίνια)

Ατλέτικο (Ισπανία) - Μπάγερν (Γερμανία) 0-2

(54΄ Καρλ, 74΄ Λάιμερ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) - Ρόμα (Ιταλία) 3-2

(58΄ Φερνάντες, 83΄,86΄Κούνια - 11΄ Σουλέ, 17΄πεν. Μάλεν)

Φέγενορντ (Ολλανδία) - Ίντερ (Ιταλία) 0-3

(8΄ Μπίσεκ, 34΄ Εσπόζιτο, 54΄ Ζιελίνσκι)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Λιλ (Γαλλία) 0-0

Βιγιαρεάλ (Ισπανία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-6

(9΄ Νέβες, 12΄ Ντουέ, 13΄ Μαγιουλού, 17΄,50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ, 78΄ Μπολί)

ΛΑΣΚ (Αυστρία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0

(19΄,37΄ Γιόργκενσεν, 44΄ Λιούμπιτσιτς, 48΄ Αντενίραν)