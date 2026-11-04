H βαθμολογία μετά το πρώτο… σερβίρισμα της 4ης αγωνιστικής και το μενού της Τετάρτης (04/11) στο Champions League

H Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ισοπεδωτική στην Ισπανία απέναντι στη Βιγιαρεάλ, την οποία φιλοδώρησε με έξι γκολ και διατήρησε το απόλυτο.

Aπό εκεί και πέρα, η νίκη της Μπαρτσελόνα την έφερε στην οκτάδα ενώ η Μπάγερν με το διπλό στη Μαδρίτη έφτασε τους οκτώ βαθμούς.

Γίνεται πάντως ένας χαμός με τις ομάδες που έχουν έξι βαθμούς.

Τετάρτη 04/11

19:45 Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ

19:45 ΑΕΚ - Ρεάλ

22:00 Ντόρτμουντ - Μπέτις

22:00 Πόρτο - Νάπολι

22:00 Αϊντχόφεν - Μπριζ

22:00 Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ

22:00 Λανς - Κόμο

22:00 Βίκινγκ- Σαμπάχ