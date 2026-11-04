H βαθμολογία μετά το πρώτο… σερβίρισμα της 4ης αγωνιστικής και το μενού της Τετάρτης (04/11) στο Champions League
ΓΗΠΕΔΟ
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Η απίστευτη Παρί και το πλασάρισμα της Μπαρτσελόνα.
H Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ισοπεδωτική στην Ισπανία απέναντι στη Βιγιαρεάλ, την οποία φιλοδώρησε με έξι γκολ και διατήρησε το απόλυτο.
Aπό εκεί και πέρα, η νίκη της Μπαρτσελόνα την έφερε στην οκτάδα ενώ η Μπάγερν με το διπλό στη Μαδρίτη έφτασε τους οκτώ βαθμούς.
Γίνεται πάντως ένας χαμός με τις ομάδες που έχουν έξι βαθμούς.
Τετάρτη 04/11
19:45 Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ
19:45 ΑΕΚ - Ρεάλ
22:00 Ντόρτμουντ - Μπέτις
22:00 Πόρτο - Νάπολι
22:00 Αϊντχόφεν - Μπριζ
22:00 Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
22:00 Λανς - Κόμο
22:00 Βίκινγκ- Σαμπάχ