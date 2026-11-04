ΦΩΤΟ: Με χαμόγελα, πίστη και τον... μικρό Φαμπιάνο στο αεροδρόμιο η Ομόνοια!

Μέσα σε άριστο κλίμα και πλατιά χαμόγελα αναχώρησε στις 09:00 το πρωί η αποστολή της Ομόνοιας με προορισμό την Ολλανδία, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης (19:45) κόντρα στη Ναϊμέγκεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από την αναχώρηση των πρασίνων, στις οποίες ξεχωρίζει και ο... μικρός Φαμπιάνο! Ένας μικρός φίλος του τριφυλλιού, θέλοντας να δείξει την τεράστια αγάπη του προς τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα, βρέθηκε στο αεροδρόμιο φορώντας φόρμα με το όνομα του έμπειρου γκολκίπερ.















