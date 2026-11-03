Τα εύσημα στον Παρούτη και το παράπονο του Μαρτίνς

Ευχαριστημένος από τη νίκη - πρόκριση απέναντι στον Ηρακλή Γερολάκκου (2-1), αλλά όχι από την παρουσία αρκετών ποδοσφαιρισών, ήταν ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Αλφαμέγα».

«Πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Κάναμε ένα ροτέισιον, όμως, για εμένα σήμερα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ήταν ο Παρούτης. Έβγαλε αρκετή ενέργεια, όπως περίμενα. Αν ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και έβγαζαν αυτή την ενέργεια, ίσως το σκορ να ήταν πολύ διαφορετικό και πιο ευχάριστο για εμάς».

Για την κατάσταση των τραυματιών όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, είπε: «Για το επόμενο παιχνίδι αναμένουμε τον Γιόβετιτς, ο οποίος είναι έτοιμος. Ο Μπρούνο Αλμέιδα επανήλθε και πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ, όμως, ότι χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Στα επόμενα παιχνίδια θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής».