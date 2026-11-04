ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Δικέφαλος έχει ραντεβού με την ιστορία και η Φιλαδέλφεια θα σείεται!

Η ιστορική βραδιά που περίμενε όλος ο κόσμος της ΑΕΚ όταν μάθαινε τους αντιπάλους της η Ένωση στο Champions League έχει έρθει! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (19:45, MagentaSport 2, MEGA TV, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στη φλεγόμενη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί όπου δεν θα πέφτει… καρφίτσα, μιας και το sold out όταν κυκλοφορούσαν τα εισιτήρια έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά!

Ο Δικέφαλος δεν υποδέχεται απλώς μια top επίπεδου ομάδα, αλλά -για πολλούς- τον μεγαλύτερο σύλλογο του πλανήτη, που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες κατακτήσεις στη διοργάνωση με 15 τρόπαια. Όμως, στο παρελθόν η Ρεάλ δεν τρόμαξε την ΑΕΚ, η οποία θα πρέπει να θυμάται τους δύο αγώνες της σεζόν 2002-03 εκεί όπου δεν ηττήθηκε από τη «βασίλισσα» με το 2-2 στη Μαδρίτη και το ιστορικό 3-3 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι παίκτες του Δικεφάλου θα πρέπει να απολαύσουν αυτό το ματς, αλλά και να μπουν στο τερέν της Allwyn Arena με πίστη στις δυνατότητές τους για μια μεγάλη έκπληξη. Να μην… σεβαστούν περισσότερο απ’ όσο πρέπει τους σταρ των Ισπανών, ακολουθώντας πιστά το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη τύπου τόσο στην ποιότητα του αντιπάλου, όσο και στη μαγεία που έχει η έδρα της ΑΕΚ και μπορεί να δώσει ώθηση στους παίκτες του:

«Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας. Μετά την κλήρωση, όλοι μας σκεφτόμασταν αυτή την αναμέτρηση. Έχουμε απέναντί μας ίσως τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, μία ομάδα γεμάτη αστέρες και με έναν καταπληκτικό προπονητή. Είναι η 100ή αναμέτρηση στο νέο μας γήπεδο και αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για εμάς, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θα παίξουμε με αφέλεια, θα πολεμήσουμε και θα είμαστε πολύ σκληροί. Αυτό το γήπεδο έχει μία μαγεία και εμείς, με το παιχνίδι μας, πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή τη μαγεία και να βάλουμε φωτιά στις κερκίδες.

Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε τις εγχώριες διοργανώσεις, διότι μέσω του πρωταθλήματος φτάσαμε εδώ και μέσω του πρωταθλήματος θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε εδώ και του χρόνου. Έχουμε μία ομάδα που εξελίσσεται, ανεβαίνουμε συνεχώς, βήμα βήμα. Μπήκαμε στο Conference League, πήραμε το πρωτάθλημα και φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League. Ακόμη και σε μία δύσκολη περίοδο, γεμάτη προκλήσεις, εμείς θα εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο για να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο, κάτι που θα κάνουμε και απέναντι στη Ρεάλ».

Η ΑΕΚ που προέρχεται από την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα μετά από ένα χρόνο με το 2-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ θα παρουσιαστεί με μόλις ένα πρόβλημα, καθώς ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται στα πιτς. Ο Λάζαρος Ρότα τέθηκε κανονικά στη διάθεση του Νίκολιτς, όπως και ο Θωμάς Στρακόσα που όμως θα κάτσει στον πάγκο. Δύσκολα θα γίνουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με τους παίκτες που ξεκίνησαν κόντρα στο «τριφύλλι», με εξαίρεση τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά που είναι φαβορί για να ξεκινήσει, αντικαθιστώντας τον Ζουμπκόφ. Διεκδικεί φανέλα βασικού για παρτενέρ του Μαρίν ο ο Βιτάλις μαζί με τον Αριάγκα, όπως και ο Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης.

Βαθμολογικά οι κιτρινόμαυροι μετρούν τρεις βαθμούς και είναι στη 27η θέση, ισοβαθμώντας με ακόμα έξι ομάδες. Δεδομένα δεν είναι από τα ματς που έχουν «κυκλώσει» για βαθμό ή βαθμούς, όμως, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα δώσουν τη μάχη τους για το καλύτερο δυνατό: εξάλλου στη Νέα Φιλαδέλφεια φέτος είναι αήττητοι με 7/7 σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αυτό θα είναι το 100ο ματς του Δικεφάλου στην Allwyn Arena.

Στην αντίπερα όχθη, η Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται στην καλύτερή της κατάσταση στη σεζόν. Μετράει έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και στο Champions League έχει το απόλυτο με 3/3 στη League Phase κόντρα σε Ίντερ (εντός, 2-1), Ρόμα (εκτός, 3-4) και Λειψία (εντός, 4-1).

Ο Ζοσέ Μουρίνιο μίλησε με κολακευτικά λόγια για την ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου, λέγοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Είμαστε μακριά από το να προκριθούμε κατευθείαν. Θέλουμε βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι πολύ ισχυρή στην έδρα της, θα παίξουμε με σοβαρότητα. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό ματς στην Αθήνα σημαίνει πολλά. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε πολλοί σοβαροί γιατί θέλουμε βαθμούς.

Είναι πρωταθλήτρια ομάδα στη χώρα της η ΑΕΚ. Η Αθήνα και η Ελλάδα είναι δύσκολη για μας. Έχω πολλά χρόνια να παίξω με ομάδα μου στην Ελλάδα και η ατμόσφαιρα είναι δύσκολη εδώ. Η ΑΕΚ έχει δύσκολες αποστολές στο Champions League, της έχουν τύχει δύσκολα ματς. Οι ομάδες που παίζουν στην έδρα τους πάντα παλεύουν για βαθμούς. Έχουν μεγάλο κίνητρο, ειδικά απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρέπει να παίξουμε στο ανώτατο επίπεδό μας».

Ο Special One άφησε στη Μαδρίτη τους Αρντά Γκιουλέρ, Ορελιέν Τσουαμενί, ενώ δεν μπορεί να υπολογίζουν και στους Ροντρίγκο, Μπενζαμέν Μεντί και Ραούλ Ασένθιο. Αντίθετα, θα έχει στη διάθεσή του τόσο τον Φεντερικό Βαλβέρδε, όσο και τον Βινίσιους.

Αναλυτικά η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Λούνιν, Μέστρε, Μιλιτάο, Χάουσεν, Τρεντ, Κονατέ, Κουκουρέγια, Άλβαρο Καρέρας, Ρούντιγκερ, Ντάμφρις, Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπερνάρντο Σίλβα, Τιάγκο, Σέρχιο Μαρτίνεθ, Βινίσιους Τζούνιορ, Έντρικ, Εμπαπέ, Κάρλος Εσπί, Μπραΐμ, Γιαν Ντιομαντέ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλις (Αριάγκα), Κοϊτά (Γκατσίνοβιτς) - Γιόβιτς, Βάργκα (Ζίνι).

Ρεάλ Μαδρίτης (Ζοσέ Μουρίνιο): Κουρτουά - Βαλβέρδε, Χάουσεν, Ρούντιγκερ, Κουκουρέγια - Καμαβινγκά, Μπερνάρντο Σίλβα - Ντιομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους - Εμπαπέ.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)

4ος: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

VAR: Αλεάντρο Ντι Πάολο (Ιταλία)

AVAR: Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)

Πηγή: sport-fm.gr