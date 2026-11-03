Δεν την... πάτησε η Καρμιώτισσα και έκλεισε θέση στους «16»

Σκοράροντας ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Καρμιώτισσα επικράτησε με 2-0 του Ερμή στο «Στέλιος Κυριακίδης» και θα βρίσκεται στις 16 ομάδες του Κυπέλλου Coca-Cola.

Η ομάδα των Πολεμιδιών επωφελήθηκε από το αριθμητικό πλεονέκτημα που απεκόμισε από την αποβολή του Ουλάντ (απευθείας μέσω VAR) και στο 24΄ σκόραρε με κεφαλιά του Σέζαρ.

Στην επανάληψη, σκόραρε σχετικά γρήγορα (58΄), όταν ο Αργυρίου στην προσπάθειά του να βγάλει την άμυνα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Να σημειωθεί πως με δέκα τελείωσε και η Καρμιώτισσα λόγω αποβολής του Ντεμπελέ (απευθείας μέσω VAR).

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Πρινιωτάκης, Ντεμπελέ, Γουίλερ, Μπαγιούνοβιτς (61΄Ντο Σάντος), Σαββίδης, Κουτατελάντζε (46΄ Ρέινολντς), Σέζαρ (77΄ Γεμπλί), Σπανός (62΄ Θεοχάρους), Θεμιστοκλέους (77΄ Παβιροντιχάρτζο), Αργυρίου, Κύπρου.

ΕΡΜΗΣ: Σωφρονίου, Κονδύλης (75΄ Κκώστης), Καμαρά, Παναγιώτου, Ττανός (65΄ Καρμοίρης), Ευθυμίου, Πολυχρονίου (65΄ Μεντί), Ματθαίου (65΄ Ρίτσαρντς), Ουλάντ, Γενεθλίου, Καμάρης (74΄ Κιελιζέφσκι).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 28΄ Κουτατελάντζε, 81΄ Ρέινολντς, 86΄ Ντεμπελέ / –

ΚΟΚΚΙΝΗ: 89΄ Ντεμπελέ (απευθείας) / 18΄ Ουλάντ (απευθείας)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Κώστα Ροβέρτος