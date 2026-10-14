Αντετοκούνμπο: «Ήθελα μία νέα πρόκληση - Το Μαϊάμι μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου»

Ο «Greek Freak» γυρίζει σελίδα στην καριέρα του, αποχαιρετώντας το Μιλγουόκι και τους Μπακς, με το Μαϊάμι να αποτελεί τον νέο σταθμό της επαγγελματικής του πορείας.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, μίλησε για το νέο του ξεκίνημα, τονίζοντας πως θεωρεί ότι ο οργανισμός των Χιτ μπορεί να τον βοηθήσει να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό του, σε ένα περιβάλλον που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανταγωνισμό και στη διεκδίκηση της νίκης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Νιώθω ότι βρισκόμουν στη ζώνη άνεσής μου για πολλά χρόνια και ήθελα απλώς μια νέα πρόκληση. Πιστεύω πως, στο σημείο που βρίσκεται τώρα η καριέρα μου, το Μαϊάμι είναι ο οργανισμός που θα αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Είναι ένας οργανισμός που λατρεύει τον ανταγωνισμό. Σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε λεπτό.Το ίδιο ισχύει και για εμένα. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, οπότε ελπίζω ότι το να βρίσκομαι εδώ θα μου επιτρέψει να ανταγωνιστώ, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει παιχνίδια και να φτάσουμε στον απόλυτο στόχο, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.Λατρεύω την κουλτούρα και θέλω να βρίσκομαι σε ένα μέρος που μπορεί να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό μου. Θέλω να παίζω όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια και να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου όσο μπορώ. Θα είμαι ειλικρινής. Πέρυσι, όταν έπαιζα, θεωρώ ότι αγωνίστηκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στα πρώτα 15 παιχνίδια πίστευα ότι μπορούσα να είμαι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο του MVP.Μερικές φορές, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θέλεις και τελικά συμβαίνει το αντίθετο. Ξέρω ότι, όταν είμαι υγιής και έχω τη σωστή νοοτροπία, είμαι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Απλώς προσπαθώ να ενταχθώ στην ομάδα και, όταν βρίσκω χρόνο να είμαι ο εαυτός μου, τότε θα είμαι ο εαυτός μου».