Ανατροπή με τον τελικό κυπέλλου

Μπορεί Απόλλωνας και Πάφος FC να υπέβαλαν κοινό αίτημα προς την ΚΟΠ για τη διεξαγωγή του τελικού την Παρασκευή 29 Μαΐου, ωστόσο τα δεδομένα φαίνεται να ανατρέπονται.

Κι αυτό διότι την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Τσίρειο το διεθνές μίτινγκ στίβου «EKO Cyprus International Athletics Meeting», με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπό αυτά τα δεδομένα, στους κόλπους των ομάδων αλλά και της Ομοσπονδίας εξετάζεται ως εναλλακτική επιλογή η Κυριακή 31 Μαΐου για τη διεξαγωγή του τελικού. Το πρόβλημα εδώ που προκύπτει , ωστόσο, σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα μερικών ποδοσφαιριστών.

Σε κάθε περίτπωση, η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί πολύ σύντομα.