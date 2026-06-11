Παναθηναϊκός: Ο Γιλντιρίμ ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών

Το απόγευμα της Τετάρτης (10/06) η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε της ποινές που επέβαλε για τα όσα συνέβησαν στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα με αυτές, ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, ενώ του δέχθηκε και αυστηρή επίπληξη λόγω χειρονομίας προς τους διαιτητές.

Μάλιστα του ζητήθηκε να ζητήσει συγγνώμη προς τους ρέφερι του Game 3, κάτι που έπραξε δημόσια σήμερα μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram.

«Ζητάω συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 και το πρωτάθλημα για τη χειρονομία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Πηγή: sport-fm.gr