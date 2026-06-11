ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Ο Γιλντιρίμ ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Παναθηναϊκός: Ο Γιλντιρίμ ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών

Ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό, Τσενκ Γιλντιρίμ, απολογήθηκε στους διαιτητές του τρίτου τελικού της Stoiximan GBL μέσω των social media.

Το απόγευμα της Τετάρτης (10/06) η αθλητική δικαστής του ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε της ποινές που επέβαλε για τα όσα συνέβησαν στον τρίτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Σύμφωνα με αυτές, ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, Τσενκ Γιλντιρίμ, τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ, ενώ του δέχθηκε και αυστηρή επίπληξη λόγω χειρονομίας προς τους διαιτητές.

Μάλιστα του ζητήθηκε να ζητήσει συγγνώμη προς τους ρέφερι του Game 3, κάτι που έπραξε δημόσια σήμερα μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram.

«Ζητάω συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 και το πρωτάθλημα για τη χειρονομία μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Μεξικό καθάρισε με κυριαρχική εμφάνιση τους Αφρικανούς στην πρεμιέρα των τριών αποβολών

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ο Γιλντιρίμ ζήτησε συγγνώμη από τους διαιτητές του Game 3 των τελικών

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μεταγραφές δύο ταχυτήτων

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Το Μεξικό «χτύπησε» με τον Κινόνες για το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

ΠΑΟΚ: Οι εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα για το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου στη Θέρμη και τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημο: Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καλή επιτυχία παιδιά»: Οι Μουντιαλικές ευχές της ΑΕΚ σε Πινέδα και Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

Οτσόα - Μασέκο: Από τη Λεμεσό στο Αζτέκα!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Με Όσμαν και Σενγκούν οι προεπιλογές της Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό με Σακίρα, παραδοσιακούς χορούς και labubu!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οι 22 της πρεμιέρας του Μουντιάλ: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Μεξικό-Νότια Αφρική - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Νότια Κορέα-Τσεχία: Σκληρή μάχη στη Γουαδαλαχάρα

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Η πρώτη… υπερπαραγωγή στο Μεξικό: Τι περιμένουμε στην αποψινή φιέστα και στις υπόλοιπες τελετές

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Τα νέα από τη Γερμανία για τον Καττιρτζή και η επίσημη ενημέρωση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έφυγε από τη ζωή ο Εντουάρντο Πορτέλα - Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη