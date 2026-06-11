Η πρώτη… υπερπαραγωγή στο Μεξικό: Τι περιμένουμε στην αποψινή φιέστα και στις υπόλοιπες τελετές

Το Μουντιάλ 2026 ανοίγει απόψε την αυλαία του στην Πόλη του Μεξικού με μια τελετή που αναμένεται να συνδυάσει λατινικό ρυθμό, παγκόσμια pop λάμψη και εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή. Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις ξεχωριστές τελετές έναρξης που θα πραγματοποιηθούν σε Μεξικό, Καναδά και ΗΠΑ, καθώς κάθε διοργανώτρια χώρα έχει τη δική της παραγωγή. Η αποψινή τελετή θα διαρκέσει 16 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, αποτελώντας το ιδανικό ορεκτικό πριν από την πρεμιέρα του Group A ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική.

Στη σκηνή ανεβαίνουν μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, με τη Σακίρα να επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το ιστορικό «Waka Waka» του 2010 στη Νότια Αφρική και το «La La La» του 2014 στη Βραζιλία. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Burna Boy, με τον οποίο θα παρουσιάσουν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai», που ήδη έχει ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Το line-up συμπληρώνουν οι J Balvin, Belinda, Alejandro Fernandez, Los Angeles Azules, Mana, Danny Ocean, Lila Downs, Ryan Castro και η Tyla, που θα έχει διπλό ρόλο, καθώς θα αποδώσει και τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής.

Ο Alejandro Fernandez θα τραγουδήσει τον ύμνο του Μεξικού, ενώ η επίσημη πρέσβειρα της χώρας για το Μουντιάλ είναι η Σάλμα Χάγιεκ, που θα δώσει το δικό της στίγμα στην τελετή. Η παραγωγή αναμένεται να περιλαμβάνει χορογραφίες εμπνευσμένες από τη μεξικανική κουλτούρα, visuals που παραπέμπουν σε Μάγια και Αζτέκους και μια συνολική αισθητική που θα συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη pop σκηνή.

Μετά το φινάλε της τελετής, το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης, ανοίγοντας επίσημα το ποδοσφαιρικό καλοκαίρι του 2026.

Τι περιμένουμε στον Καναδά

Η δεύτερη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στον Καναδά, που φιλοξενεί για πρώτη φορά Μουντιάλ. Η παραγωγή θα έχει διάρκεια περίπου 13 λεπτά και θα στηριχθεί σε ένα μίγμα pop, indie και ethnic ήχων.

Στο line-up βρίσκονται οι Michael Buble, Alessia Cara, Elyanna, Nora Fatehi, Alanis Morissette, William Prince, Jessie Reyez, Sanjoy και Vegedream. Η Alanis Morissette θα αποδώσει τον καναδικό εθνικό ύμνο, ενώ ο Aleksandar Gajic θα τραγουδήσει τον ύμνο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, την οποία αντιμετωπίζει ο Καναδάς στην πρεμιέρα του.

Η τελετή θα έχει έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, με έμφαση στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την καναδική ταυτότητα, ενώ στο video wall θα εμφανιστούν ιστορικές στιγμές από προηγούμενα Μουντιάλ.

Τι περιμένουμε στις ΗΠΑ

Η τρίτη και τελευταία τελετή έναρξης θα γίνει στο Inglewood του Λος Άντζελες και θα διαρκέσει επίσης περίπου 13 λεπτά. Οι ΗΠΑ επιστρέφουν σε ρόλο οικοδεσπότη μετά το 1994 και ετοιμάζουν μια υπερπαραγωγή με έντονο pop και hip-hop στοιχείο.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Anitta, Future, LISA, Katy Perry, Rema και Tyla, με το «Goals» (Anitta-LISA-Rema) να αποτελεί το κεντρικό κομμάτι της τελετής. Τον αμερικανικό ύμνο θα τραγουδήσουν οι Dan+Shay, ενώ το δίδυμο Purahei Soul θα αποδώσει τον ύμνο της Παραγουάης, την οποία αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στην πρεμιέρα τους.

Η τελετή θα έχει έντονο κινηματογραφικό ύφος, με αναφορές στην αμερικανική pop κουλτούρα, στο Hollywood και στη μουσική βιομηχανία, ενώ pitchside ambassador είναι ο Jason Sudeikis, ο «Ted Lasso».

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