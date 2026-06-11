Νότια Κορέα-Τσεχία: Σκληρή μάχη στη Γουαδαλαχάρα

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει, η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι εδώ και τη δική τους πρεμιέρα στη διοργάνωση θα κάνουν Νότια Κορέα και Τσεχία τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:00,) για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου.

Η παρέα του Χέουνγκ-Μιν Σον είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές (12) από κάθε άλλη ασιατική σε τελική φάση Μουντιάλ. Έχει εμπειρία από τη διοργάνωση και ο στόχος της σε όμιλο με Τσεχία, Νότια Αφρική και Μεξικό είναι η πρόκριση στα νοκ άουτ για δεύτερη σερί φορά, αφού και το 2022 είχε βρεθεί στους «16», γνωρίζοντας ωστόσο τη βαριά ήττα με 4-1 από τη Βραζιλία.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Νότια Κορέα (Χονγκ Μιούνγκ-Μπο): Κιμ - Γκι-Χικ-Λι - Μιν-Γιάε-Κιμ Χαν-Μπέομ-Λι - Τάε-Σέοκ-Λι, Γιάε-Σουνγκ-Λι, Ιν-Μπέομ-Χουάνγκ, Γιουνγκ-Γου-Σέολ - Ντονγκ-Γκιεόνγκ-Λι Χι-Τσανγκ-Χουάνγκ - Χέουνγκ-Μιν-Σον.

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ - Χαλούπεκ, Χράνατς, Κρέιτσι - Τσούφαλ, Σούτσεκ, Σαντίλεκ, Γιούρασεκ - Σουλτς, Πρόβοντ - Σικ.