Το Μεξικό «χτύπησε» με τον Κινόνες για το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Το Μεξικό άνοιξε το σκορ κόντρα στη Νότια Αφρική, με τον Κινόνες να σημειώνει το πρώτο γκολ στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Το Μεξικό, η μια από τρεις οικοδέσποινες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σημείωσε το πρώτο γκολ της διοργάνωσης!
Στο εναρκτήριο παιχνίδι κόντρα στη Νότια Αφρική στο 9' ο Κινόνες βρήκε χώρο και με υπέροχο σουτ νίκησε τον Γουίλιαμς, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 από το Μεξικό.