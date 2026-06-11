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Οι 22 της πρεμιέρας του Μουντιάλ: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Μεξικό-Νότια Αφρική - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι 22 της πρεμιέρας του Μουντιάλ: Αυτές είναι οι ενδεκάδες στο Μεξικό-Νότια Αφρική - Στον πάγκο Πινέδα και Σάντσες

Δείτε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν Μεξικό και Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Η αναμονή τελείωσε! Η ώρα για να αρχίσει το Μουντιάλ του 2026 έφτασε και η πρεμιέρα είναι προ των πυλών! Το Μεξικό φιλοξενεί τη Νότια Αφρική στο επιβλητικό Azteca (22:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ΕΡΤ2 Σπορ) για την πρώτη αγωνιστική του Α' Ομίλου.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα ο Χαβιέ Αγκίρε και ο Ούγκο Μπρόος ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι ομάδες τους στον αγωνιστικό χώρο. Aπό πλευράς γηπεδούχων οι δυο «Έλληνες» της εθνικής Μεξικού, Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ) και Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ) είναι στον πάγκο.

Αναλυτικά:

Μεξικό (Xαβιέ Αγκίρε): Ράνχελ - Μόντες, Βάσκες, Ρέγες, Γκαγιάρδο - Λίρα, Φιδάλγο, Γκουτιέρες- Κινόνες, Αλβαράδο, Χιμένες

Στον πάγκο: Aσεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, Άλβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Χιμένεζ, Γκονσάλες, Χουέρτα, Μαρτίνες

Νότια Αφρική (Ούγκο Μπρόος): Γουίλιαμς - Μοντίμπα, Μποκάζι, Σιμπίσι, Μουντάου, Οκόν - Μοκοένα, Σιτόλε, Άνταμς - Φόστερ, Ρέινερς

Στον πάγκο: Τσάιν, Γκος, Ματουλούντι, Ενταμάν, Καμπίνι, Μακάνια, Κρος, Εμπατά, Ζβάνε, Απόλις, Μορέμι, Μοφοκένγκ, Μασέκο, Μαγκοπά, Σεμπελέμπε

 

 

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FIFA World Cup 2026

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