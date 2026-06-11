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Έφυγε από τη ζωή ο Εντουάρντο Πορτέλα - Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

ΓΗΠΕΔΟ

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Έφυγε από τη ζωή ο Εντουάρντο Πορτέλα - Τα συλλυπητήρια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τον Εντουάρντο Πορτέλα να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Συλλυπητήρια ανακοίνωσε από Ευρωλίγκα και «αιώνιους».

Στο πένθος βυθίστηκε το ισπανικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) έφυγε από τη ζωή ο Εντουάρντο Πορτέλα σε ηλικία 91 ετών.

Ο εκλιπών αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος τόσο του ισπανικού πρωταθλήματος, όσο και της ULEB, εκτελώντας χρέη προέδρου στην ACB από το 1990 μέχρι το 2013.

Μαζί με τον Τζόρντι Μπερτομέου, ήταν ένας από τους βασικούς ανθρώπους στη διαμόρφωση της EuroLeague όπως την γνωρίζουμε σήμερα, όντας μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσαν συλλυπητήρια ανακοίνωση, ενώ, για τον Εντουάρντο Πορτέλα μίλησε και ο Ντάγιαν Μποντιρόγκα.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, στους φίλους, στους συνεργάτες του. Είχα το προνόμιο όχι μόνο να συνεργαστώ επαγγελματικά μαζί του, αλλά και να τον γνωρίσω προσωπικά, οπότε που είναι ακραία δύσκολο να πω με λίγες κουβέντες το μέγεθος της συνεισφοράς του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας.

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