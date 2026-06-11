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ΠΑΟΚ: Οι εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα για το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου στη Θέρμη και τη Νέα Τούμπα

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ: Οι εξελίξεις και τα χρονοδιαγράμματα για το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου στη Θέρμη και τη Νέα Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προχωρά τον σχεδιασμό του για τις δύο μεγάλες υποδομές που αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον του συλλόγου, τόσο σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων, όσο και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εξέλιξη καταγράφεται στο θέμα του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στη Θέρμη, καθώς ο σχετικός φάκελος έχει πλέον ολοκληρωθεί και κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Το επόμενο βήμα αφορά την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, διαδικασία που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Ο στόχος που έχει τεθεί είναι οι κύριες κατασκευαστικές εργασίες να ξεκινήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίησης ενός έργου που θα αλλάξει τα δεδομένα για την καθημερινότητα της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τη “Φωλιά του Δικέφαλου Αετού” στην Τούμπα.

Οι διαδικασίες προχωρούν μέσα από συνεχείς υπηρεσιακές συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, οι μελέτες για τη νέα έδρα του Δικεφάλου εξελίσσονται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, με τους ανθρώπους του συλλόγου να παρακολουθούν στενά την πορεία του έργου.

Μάλιστα, μέχρι το τέλος Ιουλίου οι εκπρόσωποι των μελετητικών εταιρειών θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου.

Πηγή: sport24.gr

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