Με Όσμαν και Σενγκούν οι προεπιλογές της Τουρκίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/06) η Τουρκία ανακοίνωσε την προεπιλογή των παικτών ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων για τον πρώτο γύρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Ανάμεσα στις κλήσεις του Εργκίν Αταμάν συμπεριλήφθηκε ο Τσέντι Όσμαν του Παναθηναϊκού, αλλά και ο άλλοτε σέντερ των «πράσινων», Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Παράλληλα, στην 18άδα των παικτών βρίσκονται τα ονόματα των ΝΒΑερς της χώρας, Άλπερεν Σενγκούν και Άντεμ Μπόνα.

Να σημειωθεί πως η Τουρκία βρίσκεται στην κορυφή του τρίτου ομίλου με ρεκόρ 4-0, έχοντας να δώσει ακόμη δύο ματς στα «παράθυρα» του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, στις 2 του μήνα θα φιλοξενηθεί από τη Βοσνία, ενώ, τέσσερις ημέρες αργότερα θα υποδεχθεί την Ελβετία.