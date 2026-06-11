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Επίσημο: Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο: Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον Ζοσέ Μουρίνιο για την επόμενη τριετία, με τον Πορτογάλο να επιστρέφει 13 χρόνια μετά και να αναλαμβάνει άμεσα τον σχεδιασμό της νέας εποχής στο «Μπερναμπέου».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο, επιβεβαιώνοντας την υπόσχεση του Φλορεντίνο Πέρεθ μετά την επανεκλογή του. Ο Πορτογάλος τεχνικός επιστρέφει στο «Μπερναμπέου» 13 χρόνια μετά, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, έως τις 30 Ιουνίου 2029 -ακριβώς όσο και στο πρώτο του πέρασμα από το 2010 έως το 2013.

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά την καταβολή 15 εκατ. ευρώ στη Μπενφίκα, ποσό που προβλεπόταν στη ρήτρα του συμβολαίου του. Το ποσό αυξήθηκε λόγω των εκλογών στη Ρεάλ, καθώς η περίοδος κατά την οποία ο Μουρίνιο κόστιζε μόλις 3 εκατ. είχε λήξει.

Η επιστροφή του Μουρίνιο θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών για τον σύλλογο. Στην πρώτη του θητεία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ, ενώ επανέφερε τη Ρεάλ στις συνεχόμενες παρουσίες στα ημιτελικά του Champions League. «Άφησε μια ανταγωνιστική ομάδα και τη βάση για τις επόμενες ευρωπαϊκές επιτυχίες», σχολίασε ο Πέρεθ.

Μετά το 2013, ο Μουρίνιο πέρασε από Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ρόμα, Φενέρμπαχτσε και Μπενφίκα, προσθέτοντας τίτλους όπως η Premier League και το πρώτο Conference της ιστορίας.

Η Ρεάλ τον επέλεξε για την εμπειρία, την προσωπικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί ομάδες που ανταγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Μουρίνιο αναλαμβάνει άμεσα τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, με τους Κονατέ και Ντάμφρις να βρίσκονται ήδη στη λίστα του, ενώ ο σύλλογος ετοιμάζει ενίσχυση σε όλες τις γραμμές.

 

 

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