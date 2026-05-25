«Επιστρέφει η κατανάλωση αλκοόλ στις κερκίδες στο Μουντιάλ»

Η FIFA ανακοίνωσε πως οι φίλαθλοι θα μπορούν να πιουν αλκοόλ κανονικά στις εξέδρες των γηπέδων κατά την διάρκεια των αγώνων μετά από τέσσερα χρόνια.

Η κατανάλωση αλκοόλ θα επιτρέπεται στις εξέδρες σε όλους τους αγώνες του Μουντιάλ.

Οι αρχές στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό επιβεβαίωσαν ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν την μπύρα τους στις θέσεις τους, παρακολουθώντας τις ομάδες τους να διεκδικούν το τρόπαιο της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Οι διοργανωτές του προηγούμενου Μουντιάλ στο Kατάρ είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους ταξιδιώτες φιλάθλους, όταν απαγόρευσαν αιφνιδιαστικά την πώληση αλκοόλ στα γήπεδα λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης του 2022.

Παράλληλα, οι αρχές στο Γκελζενκίρχεν της Γερμανίας είχαν απαγορεύσει την κατανάλωση ποτών στις εξέδρες πριν από τον «υψηλού κινδύνου» αγώνα της Αγγλίας στο Euro 2024, λόγω φόβων για επεισόδια από μεθυσμένους οπαδούς.

Ωστόσο, η παράδοση στις ΗΠΑ, όπου οι φίλαθλοι μπορούν να απολαμβάνουν μπύρα στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των αγώνων, θα διατηρηθεί κανονικά όταν οι ομάδες ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων σε τρεις πόλεις των ΗΠΑ.

Σε μια ακόμη θετική εξέλιξη για τους φιλάθλους των συμμετεχόντων, οι τιμές των εισιτηρίων στη φάση των ομίλων έχουν σημειώσει σημαντική πτώση. Παρότι οι τιμές παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενα Μουντιάλ, τα φθηνότερα εισιτήρια, παράδειγμα για τον αγώνα της Αγγλίας απέναντι στη Γκάνα στη Βοστώνη έχουν μειωθεί κατά 27% μέσα στον τελευταίο μήνα, φτάνοντας στις 550 ευρώ.

Παράλληλα, το πιο οικονομικό εισιτήριο για την πρεμιέρα απέναντι στην Κροατία στο Ντάλας έπεσε από τις 845 στις 645 ευρώ, ενώ για το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων κόντρα στον Παναμά στο Νιου Τζέρσεϊ μειώθηκε από τις 615 στις 560 ευρώ.

Οι τιμές της μπύρας θα παρουσιάζουν τεράστιες διαφορές στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά που έχει διεξαχθεί ποτέ, με 104 αγώνες σε 16 πόλεις των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Στην Πόλη του Μεξικού, μία μπύρα θα κοστίζει μόλις 2,15 ευρώ.

Αντίθετα, στον Καναδά, όπου η τιμή της μπύρας παραμένει πάντως σχετικά προσιτή, στα 7 ευρώ το ποτήρι. Ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές ενδέχεται να πέσουν ακόμη περισσότερο, καθώς οι μεταπωλητές δυσκολεύονται να διαθέσουν τα αδιάθετα εισιτήρια. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κύμα αγορών της τελευταίας στιγμής από φιλάθλους που αναζητούν μια πιο προσιτή εμπειρία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

